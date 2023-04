Harri Carlson toi 26.4. mielipidekirjoituksessaan varsin ansiokkaasti esiin Kauppiaskadun pihakatuosuudella vallitsevan tilanteen.

Kauppatorin vaiheittainen valmistuminen on vaikeuttanut pelisääntöjen hahmottamista torin ympäristössä liikuttaessa. Väärinpysäköinnin ja läpiajon vuoksi jouduimme asettamaan väliaikaiset liikennejärjestelyt joulukuussa 2022 Kauppiaskadulle, välille Linnankatu–Eerikinkatu. Nyt torin ympäristön vähitellen valmistuttua Kauppiaskadunkin osio mietitään uudelleen.

Liikennemerkein pystymme osoittamaan kadun säännöt. Ajoneuvolla pihakadulla ajettaessa on jalankulkijoille annettava esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Pysäköinti pihakadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Sääntöjen noudattaminen on liikkujan vastuulla.

Lyhytaikainen pysäköinti vastoin sääntöjä on muodostunut ongelmaksi em. Kauppiaskadun osalla, missä ei ole ollenkaan ns. normaaleja pysäköintipaikkoja. Pysäköinnintarkastajat valvovat alueella, mutta eivät pysty jatkuvasti autoilijoita opastamaan. Autoilijoiden ajokäyttäytymistä voi valvoa vain poliisi, jolla ei välttämättä ole resursseja valvontaan tarvittavassa määrin.

Ennen Kauppiaskadun väliaikaisjärjestelyjen poistamista kadun toiminta mietitään uudelleen. Ratkaistavana on ainakin, miten pystymme vaikuttamaan pysäköintiongelmaan ja miten voimme ohjata jalankulkijat käyttämään katua tavoiteltuun pihakatumaiseen tyyliin? Ja toisaalta, miten alueen autoilijat ymmärtävät liikkuvansa jalankulkupainotteisella alueella?

Kysymykset eivät ole helppoja ja kadun ratkaisuista ja käyttötarkoituksesta tulee tiedottaa edelleen laajasti.

Uusien toimintatapojen harjoittelu vie aina aikansa, mutta ei ole mahdotonta. Houkutteleva, elävä ja viihtyisä keskusta-alue rakentuu pala palalta.

Maija Norava

liikennesuunnittelupäällikkö

Leena Salmelainen

valvontajohtaja

Turun kaupunki