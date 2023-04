Lasten (0–6 ikävuotta) varhaiskasvatukseen tarvittaisiin lisää 9 000 korkeakoulutettua ammattilaista vuoteen 2030 mennessä. Tilanne koskee Suomen kuutta suurinta kaupunkia (TS 24.4.).

Nykyisten suunnitelmien mukaan päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla (reilusti yli puolella) henkilökunnasta tulee olla vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus.

Korkeakoulutetun henkilökunnan tavoitteellinen määrä vaikuttaa suurelta suhteessa esimerkiksi 1–3 vuoden ikäisten lasten keskeisten tarpeiden tyydyttämiseen, joista tärkeimpiä ovat turvallinen ympäristö, motivoituneet hoitajat, säännöllinen elämänrytmi, käytöstavat ja terveellinen ravinto. Tarvitaanko tämän kaiken toteutumiseksi päiväkoteihin suuri joukko korkeakoulutettua henkilökuntaa?

Taloudessa kaikki resurssit, työvoima, raaka-aineet jne. ovat rajallisia, joten niiden järkevä käyttö edellyttää aina priorisointia, toisin sanoen kohdentamista oikeisiin asioihin. Tässä tilanteessa ollaan myös nyt päiväkotien henkilökunnan pätevyysvaatimusten kohdalla.

Tulevaisuuden rakentajiin panostaminen on ehdoton edellytys hyvinvointivaltion olemassaololle, mutta lapsilla on oltava oikeus olla myös lapsia, heiltä ei saa riistää sisäistä lasta ennen aikojaan. Taaperot eivät vielä tarvitse omaa korkeakoulua, sen aika on vasta edessäpäin.

Hannu Kreivilä

KM