Nyt on ilta, nukuttaa, joten on aika mennä sänkyyn – vaan mitä tapahtuu? Pää tyynyyn, vaan jalat ovatkin eri mieltä. Epämiellyttävä tunne pakottaa liikuttamaan jalkoja, eli nyt on pakko nousta kävelemään ja hyvästä unesta ei ole toivoakaan.

Käynti konsertissa tai teatterissa, istun mukavasti ja alan nauttia esityksestä – vaan mitäpä sanovat jalat? Nyt pitäisi päästä liikkeelle!

Ihanaa päästä lomalle – tosin on pitkä lento yöllä, suurin osa ihmisistä nukkuu, vaan mitä sanovat minun jalkani – nyt ei nukuta, vaan nyt lähdetään liikkeelle, mutta kun vieruskaveri nukkuu, eikä käytävälle pääse.

Mistä on kysymys? Levottomista jaloista, jotka pilaavat yöunen ja tekevät monesta asiasta kärsimyksen!

Levottomat jalat -oireyhtymä on neurologinen tauti, josta moni ei ole kuullutkaan, vaikka sitä sairastaa 5–10 prosenttia suomalaisista. Valitettavasti monet lääkäritkin tuntevat sen huonosti ja siksi potilaat jäävät ilman hoitoa.

Koska taudin diagnoosiin ei ole laboratoriokokeita, vaan se perustuu potilaan omaan kertomukseen, sitä usein vähätellään ja pahimmassa tapauksessa sanotaan viaksi korvien välissä. Toki vika onkin korvien välissä, eli aivoissa, mutta se ei ole kuvittelua, vaan nykytietämyksen mukaan häiriö on aivojen välittäjäaineiden ja raudan aineenvaihdunnassa. Terveyskeskuksessa käynti on usein pettymys, kun lääkärillä ei ole tietoa taudista. Moni levottomista jaloista kärsivä joutuukin käymään monen lääkärin luona ennen kuin saa edes diagnoosin. Euroopassa tehdyn kyselyn mukaan vain neljännes potilaista sai diagnoosin alle viidessä vuodessa oireiden alkamisen jälkeen. Alle puolet vastanneista koki, että saa toimivan hoidon.

Ihan ensimmäinen askel olisi tarkistaa kehon rautavarastot, sillä osasyynä on raudan puute – levottomat jalat -oireyhtymässä riittävä kehon rautavarasto on äärimmäisen tärkeä. Silti potilaat saavat tapella saadakseen ferritiinimittauksen mukaan laboratoriokokeisiin – "se nyt on vain muotiasia". Jos sen saa puhuttua, niin moni lääkäri ei tiedä, että arvon on oltava viitealueen ylärajoilla, jos potilaalla on levottomat jalat.

Levottomiin jalkoihin on olemassa useita lääkevaihtoehtoja, mutta lääkkeet ovat syntyneet lähinnä kokemuksen kautta. Lisäksi se, mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Sen vuoksi potilasta hoitavalta lääkäriltä vaaditaan paitsi tietämystä myös empatiaa ja kärsivällisyyttä löytää oikea hoito – tilanne, jota ei Suomessa useimmiten ole.

Levottomat jalat -oireyhtymä huonontaa unen laatua merkittävästi ja siten aiheuttaa päiväväsymystä ja monia muita ongelmia. Se voi pilata matkustamisen tai teatterissa tai konsertissa käynnin. Hyvin moni levottomista jaloista kärsivä on todella epätoivoinen ja miettii jopa itsemurhaa. Sen vuoksi olisi hyvin tärkeää, että taudin tunnetuksi tekemiseen, tutkimukseen ja hoitoon panostettaisiin.

Suomessa on potilasyhdistys, Levottomat jalat – Restless Legs ry., joka omalta osaltaan ajaa potilaiden etua. On täysin väärin, että me potilaat tiedämme taudista paljon enemmän kuin moni lääkäri, mutta usein emme tule kuulluksi.

Else-Maj Suolinna

kärsinyt levottomista jaloista yli 60 vuotta