Ja onko nuorilla siihen mahdollisuus? Vai onko sellainen elämä arvokasta, kun nuori istuu päivät pitkät tietokoneella yksin, ilman kontaktia toiseen ihmiseen? Onko ihminen silloin yhteydessä toiseen ihmiseen, kun kosketus ihmiseen tulee ruudun kautta?

Olen kuullut erään nuoren sanovan, että kyllä hänellä on kavereita, ne ovat vaan tietokoneen välityksellä tavattavissa.

Onko sellainen elämä ihmisarvoista elämää, joka sulkee ihmisen sisätiloihin tuijottamaan puhelimen tai tietokoneen näyttöä, ilman fyysistä kontaktia muihin ihmisiin?

Mikä on tämän päivän ihmisen elämän tarkoitus?

On todella surullista nähdä monen nuoren jäävän yksin joko vanhempiensa luo tai omaan kotiinsa asumaan, vain tietotekniset laitteet seuranaan.

Työnhaku jännittää joitain koulusta valmistuneita nuoria, silloin tarvitaan fyysisiä vuorovaikutustaitoja. Vaikka työpaikka usein haetaankin netin kautta, työpaikkahaastattelussa joutuu kuitenkin kohtaamaan ihmisen ilman tietokoneen näyttöä.

Onko meillä vuorovaikutustaidot vähentymässä liiallisen ruutuun tuijottamisen myötä? Aivan liian moni nuori istuu yksin päivästä toiseen seurustellen virtuaaliystäviensä kanssa, joita tuskin koskaan edes tapaa. Ystävät ovatkin tänä päivänä nuorilla ympäri maailmaa ja kosketus todelliseen elämään katoaa.

Viettävätkö nämä nuoret ihmisarvoista elämää ja mikä on heidän tulevaisuutensa?

Mitä me voisimme tehdä, jotta pelastaisimme nämä nuoret elämään vuorovaikutteista, iloista ja elämänmakuista elämää? Elämää, johon kuuluisi mielekäs työnteko, harrastaminen ja toisten ihmisten kohtaaminen ilman varsin koukuttavia tietoteknisiä laitteita.

Me tiedämme, että mielenterveysongelmat lisääntyvät kaiken aikaa. Jotain meidän on tehtävä auttaaksemme ja tukeaksemme näitä nuoria inhimilliseen ja ihmisarvoiseen elämään. Jokaisen ihmisen elämä on arvokas!

Birgitta Wulf