Sairastuin äkilliseen hammassärkyyn ja yritin saada aikaa julkisen terveydenhuollon kautta kiireelliseen hammashoitoon. Terveysasemani on Turku.

Soitin heti aamulla klo 8.00 ja puhelu meni vastaajaan, jossa kerrottiin, että soittavat takaisin. Takaisinsoitto tuli noin kolmen tunnin kuluttua ja virkailija totesi, että kaikki päivän ajat ovat jo menneet.

Kerroin kovasta särystä, mutta päivystykseenkään ei voi mennä, jos poski ei ole esimerkiksi turvonnut särystä. Tämän ymmärrän hyvin, että päivystystä ei ruuhkauteta. Ohjeeksi sain ottaa Buranaa ja yrittää seuraavana päivänä uudelleen aikaa.

Kysyin palvelusetelistä. Virkailija kertoi, että noin 50 euron palveluseteli myönnetään äkillisissä tapauksissa vain, jos hammas lohkeaa. Ihmettelin, että mihin tämä perustuu, mutta ymmärrän, että ajanvarauksesta ei virkailija välttämättä osaa tähän ottaa kantaa.

Särky oli kuitenkin sen verran kova, että menin vielä samana päivänä yksityiselle täysin omakustanteisesti hammashoitoon.

Palvelusetelijärjestelmän kehittäminen siten, että siitä hyötyisivät niin julkinen puoli kuin asiakaskin, ei voi olla niin vaikeaa.

Pohdin tässä kohtaa, että vaikka itsellänikään ei raha kasva puussa, niin pystyin kuitenkin sen maksamaan, mutta entä ne ihmiset, joilla ei ole taloudellisesti kerta kaikkiaan mahdollista maksaa isoa hintaa yksityisestä hammashoidosta? Ja entäs jos on esimerkiksi luottotiedot menneet, koska usein ei ole mahdollista saada paperilaskua, vaan tarjotaan luottoyhtiön kautta laskun osamaksua?

Ymmärrän sen, että jos on enemmän tulijoita hoitoon kuin hoidon tekijöitä, niin tämä on mahdoton yhtälö. Käsittääkseni palvelusetelin idea on tätä yhtälöä purkaa.

Soitin seuraavana päivänä palvelusetelien neuvontapuhelimeen. Siellä kerrottiin, että minun ei ole mahdollista saada hampaan vaatimaan jatkohoitoon palveluseteliä, koska kävin yksityisellä puolella hammashoidossa.

Nyt tässä kohtaa kyllä oma ymmärrykseni loppuu. Onko järjestelmä tosiaankin luotu niin, että jos et saa särkyaikaa julkiseen terveydenhuoltoon ja joudut käyttämään kallista yksityistä palvelua, niin tämä estää sen, että et saa palveluseteliä jatkohoitoon yksityiselle puolelle?

Neuvonnasta kerrottiin, että julkisen puolen hammaslääkärin pitää nähdä potilaskertomus, että hän voi näppäillä palveluseteliin tarvittavat koodit. Kerroin, että voin toimittaa kertomuksen ja se on myös OmaKannassa. Tämä ei onnistunut, vaan pitää varata aika kuitenkin hammaslääkärille julkiselle puolelle.

Olen nyt yrittänyt viikon soittaa aikaa julkisen puolen hammashoitoon. Puhelu menee vastaajaan, jossa luvataan soittaa takaisin. Vielä ei ole soittoa kuulunut.

Ihmettelen, että palvelusetelijärjestelmän kehittäminen siten, että siitä hyötyisivät niin julkinen puoli kuin asiakaskin, ei voi olla niin vaikeaa. Kuitenkin edelleen palvelusetelillä yksityisellä hammashoidossa käyminen tulee kustannuksilta kalliimmaksi, että näin ei ainakaan hyötyä synny käyttäjälle. Ajattelen, että varsinkaan akuutin hammashoidon ollessa kyseessä ei lääkärin tutkintoa tarvita koodien näppäilemiseen.

Järjestelmä edelläkö?