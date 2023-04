Innoittuneena piispa Mari Leppäsen ajatuksista Turun Sanomien kolumnissa (21.4.) kirjoitan muutamia ajatuksiani aiheeseen. Piispan puheenvuoro on arvokas. Se keskittyy aikamme hengellisen elämän ydinhaasteisiin. Haluan kuitenkin johtaa puheenvuorossa esitettyjä näkemyksiä hieman pidemmälle, peilaten suomalaista kristillistä uskonnollisuutta laajempaan länsimaiseen kulttuurihistoriaan.

Piispa Leppänen esittää suorituskeskeisessä maailmassa korostuvan kehollisen ja kokemuksellisen hengellisyyden tarpeet. Tämän ymmärrän sitä vasten, että yhteiskunta eri kenttineen on älyllisyyden valtaama – uskonnon olisi edustettava jotain aivan muuta.

Länsimainen kulttuurihistoria reformaatiosta valistuksen kautta on kulkenut tähän päivään, jossa (luonnon)tieteellisesti vaikuttunut ajattelutapa lävistää lähtökohtaisesti jokaisen elämänalueen – jopa siinä määrin, että vaikeaa on ylipäänsä mieltää muita tapoja olevan olemassa. Oireellinen esimerkki tästä on nk. skientismi, jossa tiede ottaa uskonnon paikan tiedeuskona. Mikä on uskonnon luonteva paikka tämän ajan kulttuurikontekstissa?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pyhän kokeminen ylittää käsitteellisen järkeilyn. Jos jotakin, niin sitä ihminen ajassamme kaipaa, kun kaikesta on tullut järjen alaisena ja sanoihin vangittuna tyhjäksi selitettyä.

Leppänen tuo esiin kristinuskon piirissä viljeltävän hiljaisuuden ja pyhiinvaelluksen rationaalisen tietoyhteiskunnan tehokkuutta ja sen tuomia paineita tasapainottavina käytänteinä. Nämä ovatkin perinteisiä kristillisiä tapoja lähestyä hengellisyyttä ja ilmaista sitä, ajalta kauan ennen tälle päivälle ominaista korostuneen rationaalista maailmankuvaa.

On kuitenkin kysyttävä, millä ehdoin hiljaisuuden viljely ja pyhiinvaellus voivat tuottaa laajamittaista muutosvoimaisuutta kirkkoon? Mikäli hiljaisuuden viljely miellettäisiin pelkästään mukavana hetkittäisenä vetäytymisenä yhteiskunnallisista velvoitteista, eräänlaisena yksilön ”omana aikana”, ei se nähdäkseni oikein riitä vastaamaan laajempiin kirkon ja hengellisyyden haasteisiin tässä ajassa.

Onkin huomattava, että hiljaisuuden viljelyä, meditaatiota ja syvää rukouselämää on kautta aikain harjoitettu nimenomaisesti hengellistä päämäärää tavoitellen. Tavoitteena on ollut – Leppäsen viittaamalla tavalla – lähestyä kokemuksellisesti todellisuuden perustoja, pyhää kokemusta, josta luterilainen teologi Rudolf Otto on käyttänyt nimitystä numinoosi.

Pyhän kokeminen ylittää käsitteellisen järkeilyn. Jos jotakin, niin sitä ihminen ajassamme kaipaa, kun kaikesta on tullut järjen alaisena ja sanoihin vangittuna tyhjäksi selitettyä. Merkitys rakentuu järkiperäistä rakentelua syvemmältä. Pyhää tarvitaan tasapainottamaan rationaalista elämänkokemista, mikä ei missään tilanteessa saa tarkoittaa järjen väheksymistä ja sen hylkäämistä.

Kirkon olisi osattava tarjota mahdollisuuksia ylittää kokemuksellisesti kulttuurimme korostama rationaalisuuden ylivalta. On pidettävä huoli, ettei kokemuksellisuus typisty pikkumukavaksi puuhasteluksi – tai toisaalta muodostu erityisten elämysten jahtaamiseksi niiden itsensä vuoksi, muun elämän kustannuksella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ihminen janoaa tavallisen ylittävää, joskus hurjistuttavaa ja lumovoimaista pyhää. Kirkon kohtalonkysymys lienee, kykeneekö se johdattelemaan ihmisiä pyhän äärelle, ja siten lunastamaan paikkansa yhteiskunnallisena toimijana ja maailmaa muuttavana voimana.

Aleksi Leppänen

piispan sukunimikaima, seurakuntapastori ja uskonnonfilosofi