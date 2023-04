Osaavan työvoiman saatavuus haastaa yrityksiä toimialasta riippumatta. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä lähes 70 prosenttia raportoi syksyllä julkaistussa kyselyssä pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Erityisen suuri tarve oli toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista, joita vastanneista tarvitsi paljon 32 prosenttia ja jonkin verran 33 prosenttia.

Ammatillinen koulutus on tärkeä osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se toimii monelle nuorelle väylänä työelämään, ja aikuisille osaamisen päivittämisen, kehittämisen ja uudelleen suuntaamisen keinona. Ammatillisen koulutuksen kohderyhmät ulottuvat peruskoulusta valmistuvista nuorista alanvaihtajiin, työttömiin ja työssä käyviin. Ammatillinen koulutus tarjoaa myös väylän jatko-opintoihin.

Tilastokeskuksen raporteista käy ilmi, että vuonna 2021 ammatillisessa tutkintokoulutuksessa oli 342 000 opiskelijaa. Samana vuonna ammatillisia tutkintoja suoritettiin 69 000, niistä perustutkintoja 44 000, ammattitutkintoja 17 000 ja erikoisammattitutkintoja 8 000.

Ammatillinen koulutus tuottaa vuosittain suuren määrän osaajia työelämän ja asiakkaiden tarpeisiin. Pelkästään ammattitutkinnoista valmistuu lähihoitajia, asentajia, kuljettajia, kampaajia, kokkeja, puutarhureita, kiinteistönhoitajia, vastaanottovirkailijoita jne. Tutkintorakenteeseen sisältyy 42 perustutkintoa, 64 ammattitutkintoa ja 54 erikoisammattitutkintoa.

Vuonna 2021 voimaan tulleen muutoksen myötä oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon. Tavoitteena on, ettei nuori jää pelkän peruskoulun varaan, mikä vastaa enää harvoin tämän päivän työelämän osaamisvaatimuksia.

Kauppalehti tarkasteli viime vuoden lopulla Tilastokeskuksen raportteja, jotka paljastavat, että koulutus on merkittävä satsaus itseen työmarkkinoilla. Pureuduttaessa koulutuksen ja työttömyyden suhteeseen selviää, että pelkän peruskoulun käyneiden työttömyysaste on 24 prosenttia, mutta jo toisen asteen tutkinnon suorittaminen, siis yksi porras koulutusjärjestelmässä, tuottaa etua työmarkkinoilla. Ammatillisen tai lukiokoulutuksen saaneiden työttömyysaste on noin 12 prosenttia.

Yhteiskunta tarvitsee veronmaksajia, työelämä osaajia ja yksilöt inhimillistä pääomaa.

Oppivelvollisuusiän laajentaminen ei ole ainoa iso uudistus koulutuskentässä. Vuonna 2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi tavoitteli opetuksesta entistä yksilöllisempää ja käytännönläheisempää. Uudistus koski niin rahoitusta, ohjausta kuin tutkintorakennetta.

Reformin ja koronan jälkimainingeissa ammatillinen koulutus on esiintynyt mediassa usein negatiivisesti. Huolta on esitetty laskevasta lähiopetuksen määrästä, koulutusvastuun siirtymisestä työelämälle ja työpaikoille sekä valmistuneiden osaamistason laskusta.

Vain riittävällä pysyvällä rahoituksella ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat tuottaa laadukasta opetusta ja ohjausta. Ikääntyvä Suomi tarvitsee lisääntyvää maahanmuuttoa. Tietyillä aloilla maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus on jo nyt korkea ja tulee kasvamaan. Tarve opetuksen, ohjauksen ja tuen määrälle lisääntyy, mikä tulisi huomioida myös rahoituksessa.

Yksi alkuvuoden keskeisistä keskusteluteemoista on ollut julkisen talouden sopeutustarve. Tarve on kiistaton. Valtiovarainministeriö (VM) julkisti maaliskuun alussa katsauksen julkisiin menoleikkauksiin ja veronkiristyksiin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Esityksessä on valikoima vaihtoehtoisia keinoja päättäjien päätöksenteon tueksi. Raportissa on myös esityksiä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi.

Viime viikolla VM:n budjettipäällikkö esitti ammatillisten perustutkintojen palauttamista kaksivuotiseksi, sillä pakollisten yleissivistävien opintojen katsottiin hidastavan opiskelijoiden työllistymistä. Kun työelämän vaatimukset jatkuvasti kasvavat, puheet ammatillisen koulutuksen lyhentämisestä eivät ole perusteltuja. Tutkintojen lyhentäminen tekisi myös hyvin haastavaksi opiskelijoiden mahdollisuuden hakeutua jatko-opintoihin.

Toivomme, ettei tuleva hallituskausi tuo koulutussektoriin leikkauksia, vaan koulutuksen rahoitus nähdään tulevaisuusinvestointina, ja ammatillinen koulutus saa jatkossakin rakentua alueiden ja työelämän tarpeille sekä mahdollistaa jokaisen opiskelijan tarpeita vastaavan osaamisen kehittymisen. Yhteiskunta tarvitsee veronmaksajia, työelämä osaajia ja yksilöt inhimillistä pääomaa.

johtava rehtori

Maria Taipale

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan puheenjohtaja

asiantuntija, osaamisasiat

Satu Lindén

Turun kauppakamari, Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan sihteeri