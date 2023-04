Mediassa on käyty keskustelua viinien saamisesta kauppoihin ja Alkon yksinoikeuden tarpeettomuudesta. Viimeksi Mari Kiviniemi Kaupan liiton edustajana arvioi (HS 17.4.), ettei monopolia voi enää perustella kansanterveydellä ja että päivittäistavarakaupat ovat vastuullisia toimijoita viinien myynnille.

Lapsi- ja perhejärjestöjen toiminnanjohtajina meille kansanterveys, sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja lasten oikeus turvalliseen kehitykseen ovat erittäin painavat perustelut edelleen alkoholin kulutusta vähentäville toimille, saatavuuteen vaikuttamiselle ja Alkon yksinoikeudelle.

Alkoholi aiheuttaa kaikista päihteistä eniten terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja sekä ennenaikaisia kuolemia. Tehokas tapa vähentää alkoholihaittoja ja niiden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia on kokonaiskulutukseen vaikuttaminen, jossa hinta ja saatavuuteen vaikuttaminen ovat vankan tutkimusnäytön mukaan olleet toimivia keinoja.

Alkoholin riskikäytöllä on vaikutuksia yksilön itsensä lisäksi laajasti muihin, etenkin lapsiin ja perheeseen. Esimerkiksi 0–3-vuotiaiden lasten huostaanottojen taustalla on pääosin joko toisen tai molempien vanhempien päihde- tai mielenterveysongelma. Riskikäyttö uhkaa ja vaurioittaa pari-, perhe- ja muita läheisiä ihmissuhteita monin tavoin.

Suomessa syntyi vuonna 2022 noin 45 000 lasta. Odottavista naisista 6 prosentilla on päihdeongelma. Vuodessa 3 000–6 000 vauvaa on elinikäisen vaurioitumisen riskissä äidin vakavien päihdeongelmien vuoksi. Raskaus- ja vauva-aika on kuitenkin hyvä ja motivoiva mahdollisuus irtautua päihteistä.

Joka vuosi noin 600 vauvaa on alkoholin vaurioittamia FASD-lapsia. Vauvan vaurioituminen päihteiden vuoksi merkitsee elämänmittaisia ongelmia, inhimillisiä kärsimyksiä ja erittäin suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Jokainen tilanne, jossa päihteet vaurioittavat lasta ja hänen tulevia mahdollisuuksiaan, on liikaa.

Vuonna 2020 alkoholin aiheuttamia kuolemia kirjattiin Suomessa 2 209. Sairaalahoitojaksoja, joissa pää- tai sivudiagnoosina oli alkoholisairaus, oli noin 26 000. Kelan on arvioitu korvaavan sairauspoissaoloja alkoholinkäytöstä johtuvien sairauksien vuoksi 350 000 päivältä vuodessa ja se ei vielä sisällä lyhyitä sairauspoissaoloja (Mäkelä ym. 2022).

Kanadalaisen Stockwellin tutkimusryhmän arvion mukaan Alkon yksinoikeusjärjestelmästä luopuminen lisäisi suomalaisten alkoholin kokonaiskulutusta yhdeksän prosenttia, kun laskelmassa huomioidaan myös matkustajatuonnin väheneminen. Tämä johtaisi alkoholikuolleisuuden lisääntymiseen 14 prosentilla eli yli 500 kuolemalla.

Arvio muiden haittojen, sairaalahoitojen, työkyvyttömyyden ja rikollisuuden kasvusta vaihteli 13 ja 29 prosentin välillä. Tutkimusryhmä arvioi alkoholin aiheuttamien yhteiskunnan kustannusten lisääntyvän 17 prosenttia eli 1,6 miljardista 1,9 miljardiin euroon (Stockwell ym. 2019).

Onko alkoholin saatavuuden lisääminen todella tärkeämpää kuin se, että voimme välttää turhia ennenaikaisia kuolemia, tärkeämpää kuin elämä?

Pidämme välttämättömänä, että Alkon yksinoikeusjärjestelmä säilyy tulevalla hallituskaudella, jotta kansanterveyttä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevä alkoholipolitiikka voi jatkua.

Alkoholin saatavuutta lisäämällä ei saa vaarantaa lisää sikiövauvojen, vauvojen ja lasten oikeutta terveeseen kehitykseen ja turvallisuuteen. Lapsen oikeuksien sopimus takaa kaikille lapsille oikeuden terveyteen ja turvallisuuteen ja siitä aikuiset, etenkin päättäjät, ovat vastuussa.

Riitta Särkelä

pääsihteeri

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Eija Koivuranta

toimitusjohtaja

Väestöliitto