Minulle tulee orpo olo, kun ajattelen sitä hallitusta, jota johti Sipilä ja opetusministerinä oli kokoomuslainen. Kuka olikaan rahaministerinä? Se hallitus ei ollut lainkaan koulutusmyönteinen ja ainakin ammatillista koulutusta rokotettiin kovalla kädellä.

Kahdeksan vuotta sitten kyllä vaalikamppailussa puhuttiin paljon koulutuksen merkityksestä. Niin kuin tehtiin nytkin. Poliittinen muisti on joskus lyhyt.

Nyt minua kyllä pelottaa kuin pientä eläintä. Olo on kuin liito-oravalla hakkuuaukean reunalla. Vaalit on käyty, ja uutta hallitusohjelmaa valmistellaan tulevalle neljälle vuodelle. Suomi tarvitsee kipeästi osaajia, monen eri alan ammattilaisia.

Sipilän kaudella aloitetut ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet linjaukset ovat heikentäneet ammatillisen koulutuksen arvostusta ja laatua. Toki Marinin hallitus teki hyvää työtä koulutuksen kunnianpalautukselle. Sielläkään ei kyllä kaikki mielestäni mennyt ihan putkeen.

Olen edelleen sitä mieltä, että oppivelvollisuuden laajentaminen ei ollut kokonaan hyvä asia. Ei pakottamalla saada ketään kiinnostumaan koulutuksesta. Rahat olisi mielestäni pitänyt sijoittaa perusopetukseen ja sen vahvistamiseen. Hankkeet ja kehitysprojektit pitäisi siirtää hetkeksi sivummalle, jotta opettajat voisivat rauhassa antaa tukea sitä tarvitseville nuorille.

Kehittämistä, uudistushankkeita ja palavereja tarvitaan, mutta ne eivät saa imeä liikaa energiaa nuorten kohtaamiselta. Koulun pitää kehittyä ja reagoida yhteiskunnan muutoksiin, mutta välillä muutos vaikuttaa itseisarvolta. Uhkaa unohtua, että pysyvyydelläkin on arvonsa – ja muutoksella hintansa.

Tulevassa hallitusohjelmassa yhden painopisteistä tulee olla ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen. Näin korjataan aikaisemmin tehdyt virheet.

Nykyisen kaltainen malli ei tuota riittävästi osaajia eikä osaamista. Ei Suomi yksinään pyöri maistereiden tai tohtoreiden varassa. Kaikkia tarvitaan – myös heitä, joilla on kädentaitoja.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee hyvin erilaisia oppijoita. Peruskoulusta ammatilliseen siirtyvä nuori tarvitsee paljon tukea, opetusta ja ohjausta. Siinä ammattitaitoisen opettajan rooli on merkittävä. Ammattia ei opita itseohjautuvuudella ja itsenäisellä opiskelulla. Nykyisin ammatillisessa koulutuksessa kontaktituntien määrä on minusta huolestuttavan alhainen.

Työelämän panosta tarvitaan myös ammatillisessa koulutuksessa, mutta pelkästään sen varaan ei voida ammattiin oppimista rakentaa.

Ammatillista koulutusta tulee uudistaa siten, että pääpaino on oppimista lisäävillä, keskeyttämisastetta vähentävillä ja työelämän tarpeita palvelevilla toimilla. Tällä kertaa uudistustyössä tulee olla mukana vahva pedagoginen osaaminen. Yleissivistykseen tulee myös satsata.

Ammatillinen koulutus on hyvä väylä tulevaisuuteen. On hienoa, että meillä on ammatillista koulutusta.

Jarmo Linkosaari

seniorikansalainen