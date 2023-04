Presidentti Mauno Koiviston patsaan/muistomerkin luonnollisin paikka on kaupungintalon edessä olevassa puistossa eikä missään muualla.

Presidentti Koivisto ei ollut mikään varsinainen satamatyöntekijä, hän oli siellä hankkiakseen varoja opiskelua varten. Patsasta ei mitenkään voi sijoittaa satamaan, se olisi suorastaan loukkaus presidentti-instituutiota kohtaan, eikä myöskään tule toteuttaa mitään suunniteltua "Koiviston kirjastoa tai muuta hömppää".

Turussa on jo Mauno Koivisto -keskus Kupittaalla. Ehdotin jo vuonna 2017, että ainoa kyllin vaativa ja oikea paikka on kaupungin puisto, missä taustalla on kaupungintalo, joka on varmaan siinä vielä seuraavat 100 vuotta.

Presidentti Koivisto oli paljasjalkainen turkulainen. Hänen presidenttiaikanaan sekä myös hänen ehdotuksestaan presidentti-instituutiota muutettiin demokraattisempaan suuntaan. Hän oli myös kansainvälisesti tunnustettu valtionjohtaja ja Amerikan silloisen presidentti Bush vanhemman tunnustama. Hän sanoi presidentti Koiviston olevan viisas valtiojohtaja ja he olivat paljon tekemisissä myös yksityisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Näin suuren arvon on harva suomalainen poliitikko koskaan saanut, mitä Koivisto sai sekä idässä että lännessä.

Koiviston patsaan/muistomerkin luonnollisin paikka on kaupungintalon edessä olevassa puistossa.

Muistomerkillä on kiire, sillä Koiviston syntymästä tulee 100 vuotta ensi syksynä. Turun poliitikot repivät eri vaihtoehtoja eivätkä ymmärrä, mikä mies presidentti Koivisto on Suomen historian saatossa ollut.

Nyt pikaisesti muistomerkin saamiseksi sille kuuluvaan ainoaan oikeaan paikkaan, ei näköispatsasta vaan symbolinen muistopatsas. Tämä oli myös rouva Koiviston toive ymmärtääkseni.

Jouko Laakso

11 vuotta Kultarannassa palloteltu lentopallon merkeissä ja vähän saunottukin