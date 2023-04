Olen alkanut varoitella läheisiäni, että mikäli minua jostain syystä kohtaa ennenaikainen poismeno, niin syy on jo tiedossa. Tuo loppuni koittaa mitä todennäköisimmin Turun Kauppiaskadulla, Linnankadun ja Eerikinkadun väliin jäävällä pihakatuosuudella.

Olen näet kuluneen talven ja kevään harrastanut yhden miehen taistoa sääntöjä rikkovaa autoliikennettä vastaan. Keinovalikoimani on uhkarohkea ja siten varsin hölmökin. Kävelen rehvakkaasti keskellä katua luottaen tuuriini, ettei takaa tuleva auto aja ylitseni. Käytökseni ponnin on vallata tila kävelijöille, kuten se lain mukaan kuuluukin. Kyseisellä pihakadulla on läpiajo yksiselitteisesti liikennemerkeinkin kielletty.

Pihakatu jo sinällään tarkoittanee osuutta, jossa myös lastaavat kuorma- ja pakettiautot suhteuttavat liikkumisensa kävelijöiden mukaan. Henkilöautoilta on jopa tämänkaltainen tavaraliikenne tällä osuudella kielletty.

Arjen totuus on kuitenkin aivan toinen. Valtaosa kävelijöistä käyttää edelleen vain reunojen jalkakäytäviä. Muu katu on edelleen jatkuvan henkilöautoliikenteen valtaama.

Keskustan pihakadulle tulisi lisätä joko valvontaa tai vaihtoehtoisesti autoilua rajoittavia fyysisiä esteitä.

Toivonkin, että asiasta viriää kunnon keskustelu kaikkien, myös päättävien ja valvovien osapuolten kesken.

Turku on ilahduttavasti halunnut luoda keskustasta entistä houkuttelevampaa nimenomaan autoliikennettä vähentämällä. Erilaiset uudet liikennejärjestelyt ovatkin nimellisesti tukeneet tätä suotuisaa kehitystä. Mutta ainakin Kauppiaskatu on edelleen piittaamattomimpien normiautoilijoiden läpiajoreitti. Myös ruokalähettien pikkuautot käyttävät katuosuutta ruuhkaksi asti.

Asiaan on vielä näin alkuvaiheessa helppo puuttua, ennen kuin tottumus vie voiton.

Vai käykö tässä nyt niin, että keskustojen sinänsä ihanaakin ihanampi autottomuus on johtamassa vain ojasta allikkoon? Nykyihminen kun ei itse jaksa liikkua jalkaisin, niin keskusta-asiointi ulkoistetaan ruokalähettifirmoille, joiden työntekijöitä liikennesäännöt eivät näemmä koske. Lopputuloshan on tällöin yhtä tyhjän kanssa, keskustan katujen masentava valtias on yhä vaan auto.

Kaikesta huolimatta haluan kiittää Turun päättäjiä ja kannustaa kaupunkia jatkamaan valitsemallaan tiellä. Keskustojen autottomuus on tulevaisuuden eurooppalaista valtavirtaa. Siinä riemullisessa vallankumouksessa kannattaa olla kärkijoukoissa.

Harri Carlson

filosofian maisteri, kirjastotyöläinen

Turku