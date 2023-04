Nyt käy kova kuhina siitä, saako älypuhelimen käytön kieltää koululuokissa. Lasten oppiminen kärsii. On uskomatonta, että opettajalla ei ole valtaa kieltää niiden käyttöä.

Mitä tapahtuu, kun nuori menee työelämään? On monia työpaikkoja, joissa oman puhelimen käyttö on kielletty. Silloin on kova sopeutuminen luurittomaan työpäivään.

Miten ennen pärjättiin