Kaarinan asemakaavoitus on ollut pysähdyksissä kolme vuotta. Vielä vuonna 2020 hyväksyttiin 11 asemakaavaa. Vuonna 2021 hyväksyttiin enää kaksi asemakaavaa ja viime vuonna vain yksi asemakaava. Tänä vuonna ei ole tähän mennessä hyväksytty vielä yhtään asemakaavaa.

Kaarinan elinvoimaisuuden kannalta on hyvien yritystonttien puute polttava kysymys. Rivitalotonteista on huutava pula. Kerrostalotonttejakaan ei juuri ole. Tärkeimpien asuinalueiden suunnittelu on jumissa.

Rauhalinnasta ei tule valmista. Torppalan ja Ala-Lemun kaavat junnaavat vuodesta toiseen. Lemunniemen pääalueiden suunnittelusta ja rakentamisesta ei ole tietoa. Uusista hankkeista on vaikea päästä neuvottelemaan.

Syyksi pysähtyneisyyteen esitetään resurssipulaa. Korona-ajan etätyöskentelyllä ja henkilöiden vaihtumisella on ollut oma vaikutuksensa.

Kaarinan kaavoitus maksoi viime vuonna tilinpäätöstietojen mukaan 663 000 euroa eli ei aivan vähän. Voidaankin kysyä, mihin rahat on käytetty? Kuitenkin on ollut aikaa järjestää keskustan ideakilpailu, jolla ei olisi ollut kiire. Tulemme näkemään voittajaehdotusten komeita havainnekuvia. Mahdollisuudet hyödyntää kilpailun tuloksia oikeasti jää nähtäväksi.

Tällä menolla Kaarina putoaa kaupunkiseudun kuntien kärjestä. Pelkkien omakotitonttien varassa kasvu hyytyy ja kaupungin maanmyyntitulot romahtavat. Yritykset lakkaavat pitämästä Kaarinaa varteenotettavana sijaintipaikkana. Rakentajat alkavat suhtautua Kaarinaan epäillen.

Sote-uudistus vei kuntien taloudesta suuren osan. Julkisen talouden tasapainottaminen tietää myös kunnille niukkoja aikoja. Nyt ovat kaikki Kaarinan elinvoimaisuutta ja kaupungin tuloja lisäävät toimet kullan arvoisia. Tässä on aktiivisella kaavoituksella merkittävä rooli.

Kaupungin johdon on korkea aika tarttua kaavoituksen johtamiseen sekä työskentelytapoihin. Kaavoitus ei voi olla vain selviämistä, raporttien kirjoittamista ja aina vain uusien vaihtoehtojen kehittelyä. Työskentelytavat pitää mitoittaa mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmia pitää saada valmiiksi!

Risto Laalo