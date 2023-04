Kupittaan psykiatrisella osastolla tapahtunut hoitajiin kohdistunut väkivallanteko on kuohuttanut viime päivinä ja aivan syystäkin. Turun Sanomat on uutisoitunut runsaasti aiheesta. Hoitajat ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksen (TS 14.4.).

Lehdessä ei kuitenkaan ole haastateltu tai julkaistu yhtään mielipidekirjoitusta potilaan näkökulmasta.

Näin entisenä moninkertaisena potilaana olen itse myös syvästi järkyttynyt tapahtuneesta. Mielestäni kuitenkin julkisuudessa on annettu kuva, että kaikki potilaat, jotka ovat tahdosta riippumattomaan hoitoon joutuneet, ovat väkivaltaisia ”hulluja”.

Olen itse ollut tahdosta riippumattomassa hoidossa. En tässä ala erittelemään syytä, miksi olen tällaiseen hoitoon joutunut. Koskaan en ole kuitenkaan käyttäytynyt väkivaltaisesti hoitajia kohtaan, en suullisesti tai fyysisesti.

En ole koskaan myöskään todistanut tämän kaltaista tilannetta, vaikka historiassani on useita hoitojaksoja psykiatrisella osastolla. Toki on tässäkin kohtaa huomioitava, että potilaana olen osastolla ollut vain promillen siitä määrästä, mitä 20 vuotta siellä töitä tehnyt hoitaja on ollut ja nähnyt.

Lehdissä annettu kuva ei mielestäni vastaa kuitenkaan aivan todellisuutta. Ainakaan minun näkökulmastani. Tuntuu, että psyykkisesti sairastuneita leimataan nyt entistä enemmän. Pikkuhiljaa, kun yhteiskunnassamme on voinut vapaammin puhua mielenterveysongelmista, niin tässä asiassa otetaan nyt runsaasti takapakkia.

Turun Sanomissa kerrottiin, kuinka hoitajat olivat tilanteen jälkeen saaneet välittömästi kriisiapua. Entä ne, jotka olivat tämän tapahtuman aikana potilaina osastolla? Väkivallanteko on varmasti luonut myös suurta turvattomuutta potilaiden kesken.

Potilas, joka joutuu psykiatriselle osastolle, on aina hyvin herkässä tilassa. Hänen mielensä on rikki.

Lehdissä on myös kirjoitettu, kuinka hoitajilla ei ole oikeutta tarkistaa potilaiden tavaroita. Itse kun olen osastolle joutunut, on tavarani tarkistettu. Minulle ei ole sanottu, että voisin myös kieltäytyä tästä. Ei niin, että olisin kieltäytynyt. Tavarani on aina saanut penkoa aivan rauhassa.

Tosin omista osastojaksoistani on jo aikaa. Onneksi näin on. Silloin käytäntö on ehkä ollut eri?

Kannatan ehdottomasti hoitajien oikeutta tarkistaa osastolle tulevan potilaan tavarat, koska lisäähän tämä potilaidenkin turvallisuutta. Väkivalta voi myös kohdistua toista potilasta kohden.

Tuntuu pahalta, miten hoitajat ja Turun Sanomat kirjoittavat työstä psykiatrisella osastolla. Aivan kuin se olisi pelkkää painajaista ja jokapäiväistä pelkäämistä, koska potilas hyökkää kulman takaa kimppuun.

Olen kohdannut sekä ihania että ikäviä hoitajia. On niitä hoitajia, jotka todella tekevät työtä sydämellään. Toisille työ taas tuntuu olevan lähinnä välttämätön pakko. Jos näin todella on, ammattilainen ei koskaan saisi antaa tämän näkyä.

Edelleen sanon, että hoitaja voi äänestää jaloillaan, potilas ei voi.

On tärkeää, että tapahtuneesta ja ylipäänsä psykiatrisen hoidon tilasta keskustellaan. Onhan koko psykiatrinen hoito kriisissä, niin osastoilla tapahtuva kuin avohoitokin.

Olen pahoillani, että tarvittiin erittäin vakavaa väkivaltaa ennen kuin asiasta keskustellaan.

Entinen potilas