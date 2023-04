Hallitusneuvottelut ovat käynnissä, ja yksi keskeisistä kysymyksistä on Suomen laaja ja syvä työvoimapula. Puolueet ovat vastanneet hallitustunnustelijalle myös tästä aiheesta ja nyt on syntynyt keskustelua siitä, voisiko Suomi keskittyä ns. työntekijäammateissa rekrytoimaan vain EU:n alueelta.

Keskittyminen rekrytointiin EU-alueelta olisi merkittävä riski. Sillä ei kyetä täyttämään Suomen työmarkkinoiden nykyisiä tai tulevia osaajatarpeita.

Olemme toteuttaneet kansainvälistä rekrytointia yli vuosikymmenen lukuisista maista Euroopasta ja Aasiasta. Viime vuonna kansainvälisestä rekrytoinnistamme alle 20 prosenttia tuli Euroopasta. Tälle on selvät syyt.

Viime vuosina työnhakijat Euroopasta Suomeen ovat vähentyneet suuresti. Syynä on Suomen heikko houkuttelevuus. Koko Eurooppa kilpailee samoista työnhakijoista, ja tässä kisassa Suomen palkkataso ei ole riittävän houkutteleva. Lisäksi etäinen sijainti ja ilmasto mietityttävät monia.

Esimerkiksi keskusteluun nostetut Etelä-Euroopan nuoret työttömät eivät millään tavalla ole helppo kohderyhmä. Heitä koskettaa sama houkutteluhaaste, ja lisäksi heidän kouluttamisensa suomalaisten yritysten vaativiin osaajatarpeisiin olisi kallis ja aikaa vievä prosessi. Lisäksi Etelä-Euroopan maissa on myös kannustinongelmia, jolloin työn vastaanottaminen Suomessa ei välttämättä ole kovin kannustavaa.

Jos kansainvälinen rekrytointi rajoitetaan lähivuosina vain Euroopan alueelle, Suomen työvoimapula tulee rajusti syvenemään.

Sosiaali- ja terveysalalla väestön ikääntyminen ja hoitajien eläköityminen koskettaa koko Eurooppaa. Näin ollen rekrytoitavia hoitajia ei löydy Euroopasta. Siksi Euroopan maat rekrytoivat soteammattilaisia Euroopan ulkopuolelta. Meilläkin 100 prosenttia hoitajista rekrytoitiin Aasiasta vuonna 2022.

On myös huomioitava, että Euroopasta tulleet työntekijät eivät ole koskaan suuressa määrin tulleet Suomeen pysyvästi. Sen sijaan he palaavat kotimaahansa yleensä heti, kun se on mahdollista. Tämä on pitkässä juoksussa haastavaa ja raskasta, kun rekrytointi joudutaan aloittamaan uudestaan alusta. Sen sijaan esimerkiksi Filippiineiltä rekrytoimistamme työntekijöistä yli 80 prosenttia on jäänyt pysyvästi Suomeen.

Rekrytointi Euroopan ulkopuolelta ei ole meille itseisarvo. Se on kallista ja aikaanvievää. Monessa tapauksessa se on kuitenkin ainoa tapa saada Suomen työmarkkinoiden kaipaamaa osaamista.

Jos kansainvälinen rekrytointi rajoitetaan lähivuosina vain Euroopan alueelle, Suomen työvoimapula tulee rajusti syvenemään. Yritysten kasvun edellytykset leikkautuvat, ja hyvinvointivaltiolle kriittiset sotepalvelut kriisiytyvät entisestään.

Elina Koskela

kansainvälisestä työvoimasta vastaava johtaja

Barona