Eduskuntavaalien jälkeen alkoivat hallitusneuvottelut ja ne ovat elämää suurempi kysymys. Nyt pitäisi ennustaa, arvioida tai povata neljä vuotta tästä eteenpäin. Harvoin se on onnistunut.

Olennaista on saada aikaan kasvua, lisätä työllisyyttä sekä tasapainottaa julkista taloutta. Keinot voivat olla rajuja, mutta on parempi tehdä ajoissa tarvittavia korjausliikkeitä kuin jäädä odottamaan.

Hyvinvointiyhteiskunta on monin paikoin kriisissä, siksi on syytä avoimesti avata ongelmat ja etsiä niihin ratkaisuja. Veronmaksajan on kysyttävä, miten olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen? Oikeastaan kaikista palveluja tuottavista organisaatioista uupuu henkilöstöä.

Meillä vallitsee suuri luottamus valtioon ja sen kykyyn hoitaa asiat. Kansalaiset odottavat, että valtio hoitaa ja pitää huolta kaikesta. Palveluja vaaditaan aina vain lisää. Jossain vaiheessa tulee pää vetävän käteen.

Kaikkia koskettava muutos tapahtuu turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä. Suomesta tuli Naton jäsen ja koska hyppäämme liikkuvaan junaan, kannattaa pitää silmät avoimena. Ei ole syytä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Tavoitteena on päästä mukaan jokaiseen pöytään, jossa tehdään päätöksiä.

Kansalaisille olisi hyvä kertoa, mistä kaikesta Natossa on kysymys. Moskovan propagandan perusteella miltei näihin päiviin saakka Nato on ollut amerikkalaisten hyökkäysjärjestö. Vasta hyökkäys Ukrainaan avasi silmät. Keskustelu jatkuu ja siksi tarvitaan lisää tietoa Natosta helpossa muodossa. Venäjän disinformaation torjunnassa on oikea tieto avainasemassa.

Toinen suuri teema on jatkuvasti Euroopan unioni ja sen tuleva kehitys. Helsingin Sanomien Paavo Rautio totesi jokin aika sitten, että suomalaisten poliitikkojen puheista on tullut saimaannorppia. Päättäjät eivät ole noteeranneet EU:n muutosta.

Vaikka olemme EU:n ja Naton jäseniä, ulkosuhteiden hoitaminen on entistä tärkeämpää. Erityisesti taloudelliset suhteet ja kauppapolitiikka vaativat jatkuvaa toimintaa.

Perinteiseen tapaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on linjannut unionia valtiojohtoisuuden ja protektionismin suuntaan. Valtiontuen lisääminen on myrkkyä meille. Ranskan etu ei ole aina koko EU:n etu.

Myös EU:n asema globaalissa maailmassa on määriteltävä, se ei voi olla USA-vastainen. Suomi joutuu myös itse määrittelemään sen, mitä haluamme ja missä joukoissa olemme. Ukrainan tuen on oltava riittävän suurta, koska se on osa maamme omaa turvallisuutta.

Olisi huonoa politiikkaa laiminlyödä sisämarkkinat, ne ovat EU:n kruununjalokiviä. Yleinen huomio on, että komissio pyrkii avaamaan uusia kohteita ennen kuin edelliset on saatu vietyä loppuun.

Suomen aktiivinen ote EU:sta on hiipunut alkukauden aktiivisesta toiminnasta. Toivottavasti uusi hallitus linjaa selkeän vision tavoitteista. Otteen on oltava proaktiivinen, siitä on uuden hallituksen hyvä aloittaa. Asioihin on vaikutettava jo ennen kuin ne ovat tulleet komission työpöydille. Tämä on huomioitava myös valittaessa Eurooppa-ministeriä.

Vaikka kauppa- ja muut suhteet Venäjään ovat jäätyneet, olisi hyvä tietää, mitä siellä tapahtuu. Suomi tarvitsee jatkossa nykyistä parempaa Venäjä-osaamista ja ennakoivaa tutkimusta. Tarvitaan suurremontti tutkimuslaitoksissa ja niiden henkilöstöissä. Venäjän ohella on analysoitava globaalia politiikan ja talouden muutosta ja vaikutusta Suomeen.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori