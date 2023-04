Hyvinvointialueet ovat nyt vuodenvaihteen myötä aloittaneet toimintansa. Ylintä päätäntävaltaa käyttävän aluevaltuuston jäseninä ja terveydenhuollon ammattilaisina haluamme tuoda esille yhteisen näkemyksemme tulevaisuuden painopisteistä yli puoluerajojen.

Toimiva perusterveydenhuolto on oikeudenmukaisen ja kustannusvaikuttavan terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka. Aluevaltuustossa on jo käytetty useita puheenvuoroja ennaltaehkäisyn ja perustason palveluiden merkityksestä hyvinvointialueella. Nyt on tekojen aika; perusterveydenhuoltoa on vahvistettava ja hoidon jatkuvuus turvattava.

Aluevaaleissa tärkeimmäksi teemaksi nousi perusterveydenhuolto, jonka vahvistamiseksi äänestäjät ovat antaneet vahvan mandaatin hyvinvointialueelle. Vuonna 2015 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kansalaiset asettivat sote-uudistukselle seuraavat kolme tärkeintä tavoitetta: 1) peruspalveluiden vahvistaminen, 2) sujuvat palvelut sekä 3) palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on jo toistuvasti saanut moitteita perusterveydenhuollon jonoista ja toimimattomuudesta. Perusterveydenhuoltoon panostaminen onkin ainoita tutkittuja keinoja vähentää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Vahva tieteellinen näyttö osoittaa, että hoidon jatkuvuuden edistämisellä ja sote-työntekijöiden pysyvyydellä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. Pitkäaikaiset potilas-lääkärisuhteet on turvattava ennen kaikkea potilaille, joilla on pitkäaikaissairauksia. Saman yleislääkärin 15 vuoden hoitosuhde samoihin potilaisiinsa laski näiden potilaiden kuolleisuutta seuranta-aikana 25 prosenttia, ja potilaat olivat tyytyväisiä.

Tiedolla johtaminen on kuuma puheenaihe. Hoidon jatkuvuuden edistäminen on tiedolla johtamista nimenomaan käytännössä.

Terveyskeskuslääkärien virkamäärät eivät Varsinais-Suomessa ole juuri kasvaneet viime vuosikymmeninä, vaikka väestömäärän kasvu, ikääntyminen, lääketieteen kehitys ja tehtävien siirto erikoissairaanhoidosta ovat lisänneet terveyskeskuslääkärien työmäärää. Avoimiin virkoihin ei ole houkuttelevaa hakea, jos ennakolta on selvää, ettei työtaakka nykyisillä virkapohjilla ole kohtuullinen.

Minkäänlaista hyvin toimivaa ja kattavaa omalääkärijärjestelmää ei voida toteuttaa kestävästi nykyisestä kiistattomasta henkilöstövajauksesta kärsivissä terveyskeskuksissa. Hoidon jatkuvuudelle haasteita asettaa myös terveyskeskusten vakituisten lääkärien pieni lukumäärä ja pakollisen terveyskeskusjakson suorittavien lääkäreiden suuri lukumäärä.

Suomen perusterveydenhuollon rahoitus ei ole juuri lisääntynyt 2000-luvun aikana samalla kun erikoissairaanhoidon menot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Näin on siitä huolimatta, että puoluekenttä kannattaa laaja-alaisesti tasa-arvoisten terveyspalvelujen ja peruspalvelujen vahvistamista.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä on vahvistettava, ja hyvinvointialueella onkin siihen hyvät edellytykset. Parantamalla perusterveydenhuollon toimivuutta ja konsultaatiomahdollisuuksia kevennetään erikoissairaanhoidon rasitusta ja parannetaan sen edellytyksiä keskittyä erikoisosaamisen edellyttämiin tehtäviin.

Yleislääketieteen erikoislääkärit ovat jatkossakin tehokkaan perusterveydenhuollon selkäranka. Lääkäripula ei jakaudu tasaisesti, vaan yksityissektorilta lääkäriajan saa samalle päivälle, eikä kaikissa terveyskeskuksissa ole pitkiä jonoja. Eniten pulaa terveyskeskuslääkäreistä on juuri terveysasemilla, jotka ovat menettäneet pitkäaikaisia erikoislääkäreitä, yleensä liiallisen työtaakan vuoksi.

Houkuttelevuutta terveysasemille lisää riittävä virkamäärä, työn joustavuus, mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön, hyvä työilmapiiri sekä laadukas johtaminen.

Vaikka hyvinvointialueet aloittavat toimintansa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, on heti alkuvaiheesta alkaen syytä tehdä investointeja sellaisiin kohteisiin, jotka tuottavat eniten terveyshyötyä. Siksi hyvinvointialueemme vuoden 2023 strateginen tavoite numero 1 onkin: Turvataan avoterveydenhuollon palveluiden saatavuus ja hoidon jatkuvuus.

Konsta Nylander

lääkäri ja aluevaltuutettu (vihr)

Anna Jalkanen

lääkäri ja aluevaltuutettu (kok)

Jaakko Kivisaari

lääkäri ja vara-aluevaltuutettu (kesk)

Jukka-Pekka Kuokkanen

lääkäri ja aluevaltuutettu (kd)

Aki Lindén

lääkäri ja aluevaltuutettu (sd)

Maarit Koivisto

lääkäri ja aluevaltuutettu (vas)