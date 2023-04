Jäkärlän alueen lapset tarvitsevat ripeästi uudet tilat varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle. Nykyiset tilat eivät enää sovellu ja ole käyttökunnossa.

Tärkeintä on lasten etu. Kouluympäristön pitää olla opetukseen soveltuvuuden lisäksi myös terveellinen ja turvallinen. Jäkärlä on alueena luonnonläheinen, maaseutu kaupungissa. Koulu on alueen sydän ja on ensiarvoisen tärkeää, että hanketta viedään eteenpäin viivytyksettä. Pohjois-Turun alueen kehittäminen vähentää Turun sisällä alueellista segregaatiota.

Nyt onkin tärkeää saada Jäkärlän alueelle koulu, jossa on myös tilat varhaiskasvatukselle. On myös kartoitettava mahdollisuutta järjestää terveydenhuollon peruspalveluja samassa rakennuksessa.

Maarian lähipalvelupiste jouduttiin sulkemaan muutama vuosi sitten sisäilmaongelmien takia. Lähipalvelupisteessä toimivat terveydenhuollon lääkäripalvelut siirtyivät tuolloin keskustaan.

Kun ollaan suunnittelemassa uutta koulua Jäkärlän alueelle, vanhan huonokuntoisen tilalle, onkin syytä kartoittaa mahdollisuutta rakentaa samaan monitoimirakennukseen myös tilat terveydenhuollon lääkäripalveluille.

Uudesta koulurakennuksesta on tärkeää tehdä alueen monitoimikeskus, joka palvelee alueen asukkaita vauvasta vaariin asti. Pohjois-Turun alueelle tarvitaan monitoimikeskus lähipalveluiden ja vetovoiman lisäämiseksi.

Armi Nurmi

(kok)