Me turkulaisten koululaisten vanhemmat ymmärrämme Turun pormestariston olevan kiperän haasteen edessä, kun eri puolilla Turkua tulee ratkaista lukuisien eri koulujen väistötiloja ja korjauksia kiireellisellä aikataululla (TS 13.4.). Tällä ei kuitenkaan voi oikeuttaa sitä, että päätöksiä valmistellaan kuulematta heitä, joiden arkeen päätökset vaikuttavat: lapsia, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa.

Ei riitä, että suunnitelmat vaikuttavat toimivalta paperilla, jos perheille ja koulujen työntekijöille ne näyttäytyvät hälyttävän hankalina ja lastemme hyvinvointia heikentävinä.

Lasten hyvinvointi on sidoksissa kasvuympäristöön ja koulu on lapsen arjen keskeisimpiä toimintaympäristöjä. THL:n mukaan lapset itse kokevat, että hyvinvointi koostuu turvallisuudesta, toimijuudesta ja myönteisestä minäkuvasta ja turvallisuuden tunne on tärkeä osa hyvinvointia.

Perustuslakiin on kirjattu, että koulun tehtävä on turvata lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen, oppimisen mahdollistava oppimisympäristö ja pedagogisesti laadukas opetus sekä oppimisen tuki.

Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki, ja kertoo toteuttavansa Suomen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Turun kaupungin verkkosivuilla kerrotaan muun muassa, että "kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia".

Lapsivaikutusten arvioinnin Turku kertoo tekevänsä asioissa, joilla tunnistetaan olevan laajoja vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään ja hyvinvointiin, esimerkiksi lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkoon ja heidän arkiympäristöönsä liittyvät muutokset.

Me allekirjoittaneet emme tunnista näitä kauniita periaatteita siinä, miten prosessi on lasten ja perheiden näkökulmasta edennyt. Varissuon koulun väistötilasuunnittelussa lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty. Eivätkö kahden kaupunginosan lasten arkeen usean vuoden ajan vaikuttavat päätökset ole kaupungille riittävän laajoja ja merkittäviä?

Aikuisen näkökulmasta muutama vuosi on lyhyt ajanjakso, mutta monille lapsille kyseessä on koko alakouluaika puutteellisissa olosuhteissa.

Nyt suunnitellut väistötilaratkaisut turkulaisissa kouluissa ovat kiistatta pöyristyttävän lyhytnäköisiä. Varissuon koulun oppilaille suunnitellaan väistötiloja, mutta tietoa siitä, miten Varissuon koulun olemassaolo turvataan tämän pitkäksi kaavaillun väistöajan jälkeen, ei ole.

Huomionarvoista on, että Varissuon ja Jäkärlän koulujen väistötiloiksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuin nyt esitetty. Kysymme, pitäisikö halvimman ratkaisun sijaan valita toimivin? Lyhytnäköiset näennäisratkaisut eivät lisää yhdenkään koululaisen hyvinvointia.

Tulee pitää mielessä, että heikennykset toimivaan arkeen eivät ole ilmaisia. Monesta turkulaisesta koulusta puuttuu tälläkin hetkellä oppilashuoltotyön ammattilaisia ja myös terveydenhuollossa mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on puutteita jo nykyisellään.

Luulisi, että meilläSuomessa on jo riittävästi tietoa, ymmärrystä ja näyttöä lasten kasvavasta huonovointisuudesta, mikä ilmenee esimerkiksi levottomuutena, kiusaamisena, väkivaltana ja koulupoissaoloina.

Kuinka varmistetaan, että kouluilla on myös poikkeustilanteissa riittävä määrä osaavia kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisia, ja heillä on riittävät resurssit tehdä työtään laadukkaasti? Entä kuinka varmistetaan, että oppilailla ja henkilökunnalla on käytössään tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja riittävät tilat?

Välituntiliikkumisen ja liikuntatuntien merkitystä tarkoituksenmukaisissa paikoissa, tarkoituksenmukaisin välinein ei voi olla korostamatta liikaa. Kuinka tämä toteutuu väistötilaelementtien viedessä Pääskyvuoren koulun pihalta alueen ainoan urheilukentän samalla, kun oppilasmäärä kasvaa?

On ensiarvoisen tärkeää, että (periaate)päätöksiä lähikouluverkoston heikentämisestä, tilaratkaisuja, väistötilaratkaisuja tai muita lasten koulunkäyntiä koskevia päätöksiä ei tehdä ennen yhteisiä keskusteluita. Kaupunki on luvannut järjestää toukokuussa keskustelutilaisuudet kolmen koulun huoltajille (TS 13.4.). Tällöin on tarkoitus pohtia käytännön järjestelyjä turvallisen kouluarjen turvaamiseksi kaikille.

Toivomme, että näissä tilaisuuksissa näemme laajan joukon turkulaisten lasten hyvinvoinnista kiinnostuneita päättäjiä.

Koska Varissuon ja Pääskyvuoren kouluja koskeva tilaisuus järjestetään Varissuolla, toivotamme päättäjät tervetulleeksi tutustumaan Pääskyvuoren koulun alueeseen ennen tätä tilaisuutta. Uskomme, että aiheelliset huolemme tilojen toimivuudesta hahmottuvat paremmin paikan päällä kuin paperilta tarkasteltuna.

Lapsiystävälliseksi itseään kutsuvan kaupungin päättäjiltä tarvitaan nyt petraamista monella osa-alueella. Toivomme että päätöksiä tehdään jatkossa aiempaa vahvemmin lapsen etu edellä – tutkittuun tietoon, tehtyihin selvityksiin, sovittuihin arvoihin ja sopimuksiin perustuen.

Vaadimme avoimempaa, lapsiystävällisempää ja eettisesti kestävämpää päätöksentekoa ja sitä, että Turun kaupungin strategiset juhlapuheet toteutuisivat käytännössä meidän kaupunkilaisten arjessa.

Kirjoittajat ovat Pääskyvuoren ja Varissuon koulujen oppilaiden vanhempia:

