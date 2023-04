”Seisot eristyshuoneessa. Viiden neliömetrin huoneeseen on ahtautunut patjalla istuvan potilaan lisäksi kuusi hoitajaa ja päivystävä lääkäri. Kollegojen kengistä kaikuu kostean tahmea ääni askelten tahtiin. Lattialla on virtsaa ja seinälle on kirjoitettu solvauksia ulosteella. Haju kirvelee silmiä.

Potilas ei ole halunnut ottaa lääkkeitä ja oli kerännyt kierroksia muutaman päivän osaston puolella.

Kriteerit mielenterveyslain mukaisille pakkotoimille katsottiin toteutuneeksi, kun potilas löi hoitajaa ja matkalla eristyshuoneeseen raapaisi toista ja sylkäisi vielä kolmatta kasvoihin. Mutta se oli toissapäivänä. Mustelmat alkavat kellertää, raapaisut ovat muuttuneet vuotamattomaksi ja kriteerit huone-eristyksen jatkamiselle kyseenalaiseksi.”

”Potilas istuu patjan reunalla näennäisen rauhallisena, mutta pälyilevä silmäpari kiertää hoitajia huoneessa. Tässä vaiheessa sinua kaduttaa, että seisot oven edessä, koska potilas näyttää kiinnittäneen huomion eristyksen avoimeen oviaukkoon ja vain sinä seisot potilaan ja potentiaalisen vapauden välissä.

Katsot potilasta lähimpänä olevia kollegoja ja mietit, että ehtisivätkö he napata perusotteen potilaan käsistä, jos tämä lähtee syöksymään kohti ovea. Kohti sinua. Tunnet itsesi pieneksi pojaksi, vaikka olet iso aikuinen mies. Keskityt hengittämään vähemmän pinnallisesti, mutta käsien vapinaa on vaikeampi hallita.”

Vaikka konkreettiseen väkivaltaan johtavat tilanteet ovat psykiatrian osastoilla onneksi harvinaisempia, kiitos ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan, pimentoon jääviä läheltä piti -tilanteita on lukematon määrä enemmän, vaikka väkivallan uhka on käytännössä jokapäiväistä.

On surullista ja hoitohenkilöstöä vähättelevää, kuinka näitä kuvailtuja tilanteita pyritään hyssyttelemään.

Viimeisimpänä esimerkkinä nyt tiistaina Turun psykiatrialla sattunut kolmen hoitajan puukotus, jonka seurauksia Tyksin johtajaylilääkäri kommentoi lehdistölle sanoin ”tilanteesta ei aiheutunut hengenvaaraa kenellekään” (Iltalehti.fi 11.4.).

Miten kolmen hoitajan on mahdollista joutua puukotuksen uhriksi ilman, että he eivät ole organisaation johdon mielestä olleet hengenvaarassa?

Fyysiset vammat ehkä osoittautuivat lieviksi, mutta väkivaltainen hyökkäys voi jättää syvän trauman ja vaikuttaa hoitohenkilökunnan jaksamiseen vielä pitkään.

Tämänkaltainen kommentointi kuvastaa oikeastaan täydellisesti sitä, miten hoitajiin suhtaudutaan kuin uhrattavissa oleviin kertakäyttötavaroihin, kun taas esimerkiksi lääkäreihin kohdistuneet uhkatilanteet johtavat joskus jopa ylimitoitettuihin reaktioihin.

Usein potilas, joka on kohdistanut hoitajiin väkivaltaa, saattaa olla eristyshuoneessa vuorokauden tai kaksi ja tämän jälkeen potilas siirretään takaisin osaston puolelle.

Toisaalta, jos potilas on esittänyt uhkauksia lääkäriä kohtaan, niin huone-eristyksessä saattaa kulua jopa useampi viikko.

Lääkärin turvallisuutta uhanneet potilaat luokitellaan nopeasti vaikeahoitoisiksi ja vaarallisiksi, joten seuraavaksi osoitteena on valtion psykiatrinen sairaala. Hoitajan pahoinpitelyn jälkeen harvoin puhutaan potilaan vaikeahoitoisuudesta ja valtion psykiatrisen sairaalan lähetteestä.

Miksi ihmeessä ammattinimike määrittää väkivaltatilanteiden vakavuutta ja sitä, millä tavalla niihin reagoidaan?

Tämän kaltaiset tosielämän kokemukset osoittavat faktaksi sen, kuinka vähän hoitajista todella välitetään. Monet hoitajat ovat saaneet järkyttävien kokemuksiensa päätteeksi kuulla, kuinka väkivalta on ”vain” riski, joka jokaisen alalla tulisi hyväksyä.

Kaikki hoitajat kyllä tietävät riskin olevan olemassa, mutta kenenkään ei silti koskaan pitäisi tulla pahoinpidellyksi vain ammatinvalintansa takia. Psykiatrisissa sairaaloissa tapahtuva väkivalta on todellinen ongelma, joka tulee huomioida niin henkilöstömitoituksissa kuin palkkauksissakin.

Väkivaltaa ei tule työntää syrjään vähin äänin siinä uskossa, että hoitajat nielevät kaiken ja ottavat seuraavan iskun vastaan.

Psykiatrian huolestuneet hoitajat