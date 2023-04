Terveysperusteinen vero on heitetty vaalien alla ilmaan huolimattomasti, vailla selkeää määritelmää. Epäselväksi jää, yritetäänkö verolla ainoastaan kasvattaa verotuloja vai halutaanko muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä.

Verojärjestelmän näkökulmasta uusiin pisteveroihin on syytä suhtautua kriittisesti. Ennen kuin vero säädetään, sen vaikutukset tulisi arvioida. Jos vero kohdistuu ensi kädessä kotimaisiin tuotteisiin, tämä voi johtaa investointien vähenemiseen ja näivettyvään paikalliseen ruokatuotantoon.

Jos epätarkka terveysvero nostaa kotimaisten tuotteiden hintoja ja ei kohdistu kaikkiin epäterveellisiin tuotteisiin, lopputulos nostaa ruokakorin hintaa eikä paranna terveyttä.

Ihmisen terveys on kokonaisuus, jota eivät määritä yksittäiset ruoka-aineet. Sokerin verottamisen myötä kulutus voi siirtyä muihin epäterveellisiin tuoteryhmiin, kuten rasvaa tai suolaa sisältäviin elintarvikkeisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vero voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta itse pykälien kirjoittaminen on huomattavasti hankalampaa. Perustuuko vero tullinimikkeisiin vai niin sanotusti epäterveellisiin ainesosiin? Missä suhteessa; per tuote vai per 100 grammaa? Eritelläänkö luontainen ja lisätty sokeri sekä makeutusaineet?

Epäselväksi jää, yritetäänkö verolla ainoastaan kasvattaa verotuloja vai halutaanko muuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymistä.

Kysymysten määrä on loputon. EU:n jäsenmaana meidän on noudatettava verotuksessa unionin reunaehtoja, jotka aikanaan muodostuivat makeisveron esteeksi.

Jos tarkoituksena on kerätä verotuloja, olisi verojärjestelmän näkökulmasta tehokkaampaa keskittyä olemassa olevien verojen käyttöön. Uusien verojen valmistelussa ja käyttöönotossa menee aikaa, joten veroeurot eivät näy valtion kassassa kuin vasta vuosien päästä. Uuden veron käyttöönotto kuluttaa sekä veronsaajien että yritysten rahaa.

Jos tarkoituksena on muuttaa kulutuskäyttäytymistä, tehokkaampiakin keinoja on olemassa. Tiedon jakaminen ja ruokavalion kokonaisuuden korostaminen yhdistettynä liikunnan hyötyihin ovat keinoina tarkoituksenmukaisempia.

Kansanterveyden kohentamiseen terveysvero ei ole ihmelääke tai oikotie onneen.

Tiina Ruohola

veroasiantuntija, EK

Niko Pankka

veropoliittinen asiantuntija, SAK

Lue myös: Lukijoilta | Terveysvero nostaisi kauppalaskua ja avaisi portit tuontiruualle