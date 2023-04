Nimimerkki ”Lasten puolella” kirjoitti 5.4. mielipidekirjoituksessaan ”Onko subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta tullut vanhemman oikeus viettää aikaa kotona ilman lasta?” siitä, kuinka vanhemmat vievät lapsiaan päiväkotiin, vaikkei sille aina olisi tarvetta.

Itse vanhempainvapaalla olevana haluan omalta osaltani oikaista muutamia käsittämättömältä kuulostavia väitteitä, jotka saavat minut kyseenalaistamaan, mikä on kirjoittajan oma asema tai asiantuntemus aiheesta.

Mihin perustuu väite siitä, että alle 3-vuotiaan paras paikka on olla kotona? Oma taaperoni ainakin nauttii muiden lasten seurasta ja virikkeistä, joita päiväkoti tarjoaa, sekä on oppinut paljon uutta ja tullut sosiaalisemmaksi. Minulla ei olisi uuden vauvan myötä jaksamista tai mahdollisuuksia tarjota lapselleni kaikkea sitä, mitä hän varhaiskasvatuksen parissa nyt saa.

Uuden sisaruksen syntymä on perheessä valtava muutos etenkin vanhemmille sisaruksille, ja koenkin tärkeänä, että edes joku asia säilyy heillä arjessa ennallaan muutosten keskellä.

Tuntimääriä varmastikaan tällaisissa tapauksissa ei ole tarpeen pitää aina kovinkaan suurina, mutta edes se, että varhaiskasvatuksessa on mahdollista käydä jonkin verran, tuo apua monen perheen arkeen.

Koen erikoisena kirjoittajan kommentin siitä, miten hän kommentoi synnytyksen jälkeistä masennusta ja vanhempien uupumusta. Itselläni ei ole ensimmäisestä kokemusta, mutta voin sanoa, että lapsen hoitaminen kotona ei ole aina juhlaa, vaan kotiäidin tai -isän arki on täyttä työtä.

Arvostamme perheessäni suuresti varhaiskasvattajien tärkeää työtä. He kärsivällisesti touhuavat ja keksivät mitä mukavampia aktiviteetteja jokaiseen päivään.

Moni äiti tai isä arvostaa edes pientä hengähdyshetkeä ja päiväkodin tarjoamia aktiviteetteja. Mikäli perheeseen on syntynyt uusi vauva, voi arki olla aluksi melko lailla opettelua ja minimaalisia unia.

Vanhemman jaksamisen kannalta on äärimmäisen arvokasta, että meillä Suomessa halutessamme on mahdollisuus varhaiskasvatukseen.

En myöskään purematta niele kirjoittajan kritiikkiä vanhempia kohtaan varhaiskasvatuksen resurssien viemisestä. Resursseja ei varmasti panostettaisi yhtään lisää, vaikka ”turhaan” lastaan hoitoon vievät jättäisivät lapsensa kotiin.

Kyllä varhaiskasvatus ansaitsee paljon enemmän resursseja, mutta se on päättäjistä kiinni, eikä sitä tule toteuttaa vanhempienkaan jaksamisen kustannuksella. Kirjoittajan kanssa olen samaa mieltä siitä, että lapselle on hyvä tarjota kesällä lomaa, jos se suinkin on mahdollista.

Ainakin oman päiväkotimme hoitajat ja lastentarhanopettajat ovat saaneet meille vanhemmille luottavaisen ja turvallisen olon jättää lapsi päiväksi nauttimaan muiden lasten ja henkilökunnan seurasta.

Varhaiskasvatukseen vieminen ei vie pois sitä, ettenkö haluaisi viettää aikaa isomman lapsen kanssa, vaan se on tae sille, että meidän perheestämme lapsi saa aktiviteetteja ja vanhemmat jaksavat väsyttävässä arjessa paremmin.

Perheet ovat erilaisia, mutta varmasti kykeneviä arvioimaan omien voimavarojen ja tarpeiden pohjalta varhaiskasvatuksen hyötyjä suhteessa kotona oloon.

Varhaiskasvatusta arvostava vanhempainvapaalainen