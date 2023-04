Turun Sanomissa (mielipiteet 5.4. ja 7.4.) on otettu kantaa lapsiperheiden toimintatapoihin varhaiskasvatuksen hoitoaikoihin liittyen.

Varhaiskasvatus on ympäristö, missä kohtaavat perheet taustaan tai elämäntilanteeseen katsomatta. Yhdellä voi olla vireillä eroprosessi, toisella uupumus, kolmannessa perheessä arkea määrittää reissutyö, neljännellä erityistarpeinen perheenjäsen, viidennessä vasta opetellaan Suomen tapoja ja kieltä.

Syitä sille, miksi lapsi on mihinkin aikaan hoidossa, on yhtä monia kuin perheitä. Eikä se, mihin aikaan päivästä ja vuodesta lapsi on hoidossa, pitäisi kuulua kenellekään perheen ulkopuoliselle.

Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Vuonna 2016 oikeutta rajoitettiin, mutta laki purettiin yhtä nopeasti. Purkua perusteltiin lasten yhdenvertaisuudella.

Haluan uskoa, että varhaiskasvatuksessa työskentelevillä on osaamista ottaa asioita puheeksi perheiden kanssa ja keskustella esimerkiksi lapsen oikeudesta lomaan tai hoitopäivien pituudesta.

Varhaiskasvatuksen kriisi on todellinen, mutta sitä ei ratkaista perheitä sormella osoittaen. On päättäjien tehtävä kohdentaa tarvittavat resurssit ja viranhaltijoiden tehtävä ideoida keinot, joilla varhaiskasvatus toteutetaan.

Mikäli rahaa ei ole oikeissa paikoissa, ei hyviäkään keinoja tilanteen muuttamiseksi voida ottaa käyttöön.

Varhaiskasvatus kärsii arvostuksen puutteesta. Varhaiskasvatuksesta tulee luoda jälleen ala, jonne halutaan töihin. Jokaisen tehtävänkuvan tulee olla tekijälle itselleen mielekäs ja pätevöitymisten pitäisi olla järjestelykysymyksiä.

Kouluttautumisväyliä ja koulutusten monipuolisuutta pitää lisätä lasten ja perheiden monipuolistuvien tarpeiden mukana. Pätevyyksiä tulisi tarkastella realistisesti, että työntekijät voivat löytää paikkansa päivähoidon arjessa turhautumatta, uupumatta ja ylikuormittumatta.

Familia Raittola