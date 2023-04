Viime aikoina on julkisuuteen noussut järkyttäviä kaltoinkohtelutilanteita kehitysvammaisten autismikirjon ihmisten kohdalla asumisyksikössä.

Esiin on noussut ihmis- ja perusoikeuksia rikkovia tilanteita, joissa asukkaita on eristetty karuihin ja virikkeettömiin huoneisiinsa kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi, heitä on turrutettu lääkkeillä apaattiseen tilaan, on käytetty lepositeitä, ulkoilutettu talutushihnassa tai yksin aidatulla pienellä pihalla.

On ollut tilanteita, joissa asumisyksikköön muuttaneet ovat menettäneet lyhyessä ajassa huomattavasti painoaan tai toimintakykyään. Olen nähnyt kuvan alastomasta nuoresta makaamassa pelkällä patjalla varustetussa huoneessa. Näin ei voi kohdella ketään. Näiden nuorten vanhempien huoli on luonnollisesti syvä.

Vahvaa tukea tarvitsevien autismikirjon henkilöiden parissa työskentelevien osaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja sitä tulee ehdottomasti vahvistaa. Tulee varmistaa osaaminen siihen, kuinka toimia tilanteissa, joissa asiakkaan ahdistus ja stressi purkautuvat.

Ennen kaikkea on tärkeää löytää keinoja, joilla vahvistetaan asiakkaan hyvinvointia ja vältytään haastavalta käytökseltä. Edellä esitetyt keinot ovat väärät. Toisenlainen tapa selvitä vaikeista tilanteista lisää varmasti myös työntekijöiden hyvinvointia.

Itsemääräämisoikeuslain toivoisi vihdoin etenevän niin, että rajoitustoimenpiteitä ja pakkokeinoja oikeasti vähennettäisiin.

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii nyt esiin tulleita tapauksia ja on jo pitkään valvonut tehostetusti kehitysvammahuollon yksiköitä. Silti tarvitaan myös muita toimia. Valvonta ei ole ollut riittävää ja sanktiot lakien rikkomisesta ovat olleet vähäisiä.

Vammaispalveluissa on oltava riittävä henkilöstömäärä, jotta jokaisen asiakkaan kohdalla voidaan toimia yksilöllisesti ja ratkaisuja hakien.

Vammaispalvelujen kilpailutuksissa tulee lopettaa kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten välttämättömien palvelujen halpuuttaminen ja asettaa sitovana laatuvaatimuksena ehdot asumispalveluyksiköiden henkilökunnan autismiosaamiseen.

Kaltoinkohtelu pitää saada loppumaan. Heikoimmassa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat vahvimmin puolustajiaan. Ihmisyyden syvin mitta mitataan juuri siinä, kuinka yhteiskunta heitä kohtelee.

Satu Taiveaho

Autismiliiton toiminnanjohtaja