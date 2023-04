Perussuomalaiset ajavat monia hyviä asioita, joita ei kuitenkaan voida saavuttaa tavoitteena olevan EU-eron ja Suomen markan avulla. Sen sijaan tarvitsemme tiiviimpää EU-tason yhteistyötä.

Teknologian kehittyessä on vaikea kuvitella, että Suomi voisi olla menestyvä itsenäinen suvereeni saareke muuttuvassa maailmassa, koska emme ole hyviä kaikessa.

Monien mielestä Sveitsi ja Norja ovat suvereenien menestyvien valtioiden malliesimerkkejä, mutta he unohtavat, että Sveitsi on ollut myös diktaattorien ja rikollisten rahojen turvasatama. Norjalla on öljyrikkauksia, joita he eivät halua jakaa kenenkään kanssa. Suomi ei sovi kumpaankaan kategoriaan.

Muistan hyvin sen ajan, kun markkaa devalvoitiin säännöllisin väliajoin. Kaupat tyhjenivät tuontihyödykkeistä – heti sen jälkeen kun valtiovarainministeri alkoi vakuutella, että devalvaatiota ei tule.

Oli tietysti kiva saada suuria palkankorotuksia, mutta säännöllisin väliajoin ne nollattiin devalvaation avulla. Haluammeko ihan oikeasti tällaista politiikkaa lisää?

Käytännössä EU voisi olla todellinen valtiomahti, koska EU:n väkiluku 448 miljoonaa on merkittävästi suurempi kuin Yhdysvaltojen 332 miljoonaa. EU:n bruttokansantuote 15,3 biljoona euroa on lähes yhtä suuri kuin Kiinan 16,9 biljoonaa.

EU:n suurimpia haasteita on, miten pientenkin jäsenvaltioiden ääni saadaan kuuluviin.

Lisäksi EU:ssa kansalaisten koulutustaso ja teknologinen osaaminen on huippuluokkaa.

Eurooppa on kuitenkin kokoaan paljon pienempi tekijä kansainvälisessä politiikassa, koska täällä yhä edelleen uskotaan pienten itsenäisten ja suvereenien valtioiden voimaan.

Pieni Venäjä, jonka bruttokansantuote on vain 2 biljoonaa euroa ja jossa on vain 143 miljoonaa asukasta, ohjailee ja terrorisoi Euroopan muiden valtioiden toimintaa.

EU:n suurimpia haasteita on, miten pientenkin jäsenvaltioiden ääni saadaan kuuluviin. USA:ssa asia on hoidettu niin, että senaattiin valitaan kaikista osavaltioista kaksi senaattoria.

Toinen ongelma on, että monissa kysymyksissä vaaditaan yksimielisyyttä, mikä vähentää EU:n ja myös Naton päätöksenteon tehokkuutta ja viivästyttää toimenpiteitä. Tästä johtuen EU:ssa ja Natossa pitää vähitellen siirtyä nopeisiin enemmistö- tai määräenemmistöpäätöksiin.

Eurooppaa kehitetään oikeaan suuntaan osallistumalla aktiivisesti EU:n ja Naton päätöksentekoon, vaikuttaminen ei onnistu katsomosta käsin huutelemalla. Paljon on kuitenkin töitä tehtävä, jotta perussuomalaisten hyvät tavoitteet saadaan muutettua todellisuudeksi.

Antti Roine

Ulvila