Valkoinen ja keltainen väreinä liittyvät läheisesti pääsiäiseen, kuten myös suloiset tiput ja kananmunat. Valkoinen väri edustaa viattomuutta. Keltaiset narsissit taas kertovat uudesta elämästä. Kananmunat kauppojen ja kotien hyllyillä sen sijaan kertovat miljoonien viattomien kukkotipujen kuolemasta.

Kananmunateollisuudessa syntyneet tiput jaotellaan sukupuolen mukaan. Naaraspuoliset tiput täyttävät aikuistuttuaan tehtävänsä munijakanoina, kun taas kaikki kukkotiput tapetaan joko silppuamalla eli maseroimalla tai tukahduttamalla hiilidioksidilla.

Niistä ei aikuistuttuaan ole hyötyä munijan roolissa, ja lihaksi kasvatettaessa kukkotipujen kasvuvauhti taas on aivan liian hidas nopeakasvuisiksi jalostettuihin broilereihin verrattuna. Munijakanat lopetetaan noin 1,5 vuotiaina, jolloin munintatahti yleensä heikentyy. Kanojen luonnollinen elinikä on lähes 10 vuotta, joten valtava määrä elämää jää elämättä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomessa ylläpidetään myyttiä, jonka mukaan eläintuotantomme on eettistä ja eläinten hyvinvointi maailman huippuluokkaa. Todellisuus on kuitenkin toista: uusi kehuttu eläinten hyvinvointilaki oli tekeillä yli 10 vuotta ja silti valmistuttuaan on Pohjoismaiden huonoin.

”Vapaan” kanan munat tulevat lattiakanaloista, joissa kanoja saa olla yhdeksän per neliömetri.

Äärimmilleen jalostettujen broilereiden elinoloihin ei laissa puututtu mitenkään, eikä häkkikasvatusta edelleenkään kielletty.

Myös mainonnassa käytetty kieli ja sanasto vaikuttavat mielikuviimme vääristävästi. Virikemunat tulevat kanaloista, joissa yhdellä kanalla on elintilaa häkissä reilun A4-paperiarkin verran, ja ”virikkeellä” tarkoitetaan kuramaton palasta.

”Vapaan” kanan munat tulevat lattiakanaloista, joissa kanoja saa olla yhdeksän per neliömetri. Luomu- ja ulkokanaloissa tilaa on enemmän, mutta valtaosa Suomessa tuotetuista munista tulee nimenomaan virike- ja lattiakanaloista.

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan broilerit saavat ”juosta vapaana”, vaikka eläinsuojelulain mukaan yhdellä neliömetrillä saa olla peräti 18-22 broileria.

Vuonna 2021 Suomessa teurastettiin 82 miljoonaa broileria ja kananmunia tuotettiin 77,5 miljoonaa kiloa. Suomalainen syö noin 12 kilogrammaa kananmunia vuodessa. Ei siis ole yhdentekevää, mitä valintoja yksilöinä teemme. Meillä kuluttajilla on vastuu ostoksistamme. Vastuullisuuspesulla johdetaan kuluttajia häikäilemättä harhaan.

Jätäthän siis kanat, kananmunat ja broilerit pois lautaseltasi. Ihminen ei tutkitusti niitä tarvitse. Voit korvata kanatuotteet esimerkiksi kotimaisella härkäpavulla, herniksellä ja kauratuotteilla.

Leivonnassa kananmunan voi korvata helposti esimerkiksi omenasoseella tai banaanilla. Ripaus mustaa suolaa taas antaa ruokaan kananmunan makua.

Kanat ovat itseisarvoisia olentoja, joilla on kyky tuntea iloa ja surua. He valitsisivat elämän, jos heille annettaisiin siihen mahdollisuus. Kunnioitetaan sitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Riina Mattila

Benjamin Pitkänen

Pavel Tcherenkov

Viral Vegans