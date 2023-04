Turun Sanomien mielipideosiossa, lehdessä ja myös Paattisten alueen some-kanavilla on käyty kiivasta keskustelua aluetalon säilyttämisen puolesta. Kaupungin johtoa myöden on kerätty porukkaa paikalle ihmettelemään, miten aluetalolla tehdään sitä ja tätä, on uintivuoroa, kuntosalikävijää, harrastetoimintaa ja vaikka mitä.

On puhuttu jopa, että keksitään nyt väen väkisin jotain kangaspuukerhoa ja vaikka mitä ryhmiä, että saadaan aluetalo näyttämään aktiiviselta paikalta.

Totuus kuitenkaan ei ole ihan kuvatun kaltainen. Suurimman osan ajasta aluetalolla ei tapahdu yhtään mitään. Todellisuudessa talo on vanha ja huonokuntoinen ja vaatisi mittavia kunnostustoimia, kuten kaupungin edustajatkin ovat todenneet.

Kuntosalin käyttöaste on vähäinen, laitteet eivät ole kummoisia ja niiden valikoima on pieni. Tila on ahdas ja siellä on huono ilmanvaihto.

Kuntosalille on jo varattu uusi parempi tila tien toiselta puolelta liikekeskuksesta, kuten on nuorisotilallekin. Ja on turha surkutella, että nyt siihen uuteen tilaan ei kukaan voi perustaa lounasravintolaa, koska tilalle tulee kuntosali.

Alueen asiakas- tai asukasmäärillä siinä ei kukaan nykytilanteessa saa kannattavaa liiketoimintaa aikaiseksi. Moni on koittanut, kukaan ei ole onnistunut.

Uimahalli, niin, se paljon kohua herättänyt uimahalli, jonka käyttöaste on vieläpä kuntosalia pienempi. Kaikki siellä käyvät, kun asiasta kysyy, mutta aina on allas tyhjä. Paitsi koulun ja eskarin uintikertoina. Siinä onkin ainoa positiivinen asia koko uimalassa, joka myös vaatisi täydellisen saneerauksen. Ja ylläpito on kallista laitteistohuoltoineen.

Lähes vieressä sijaitsee myös Paattisten koulu. Uusi, tilava ja moderni rakennus, missä on tilaa ilta-aikaan kerhoille ja muulle toiminnalle. Liikuntasali hyvine puutteineen ja pääsy nykyaikaisella kulunvalvonnalla.

Joskus ennen aluetalo oli sentään edes äänestyspaikka, mutta nyt sekin on uudessa, tilavassa ja modernissa koulurakennuksessa.

Muutimme perheeni kanssa pois Paattisilta pari vuotta sitten. Alue on todella mukava ja ihana ja asumme edelleen lähellä. Asuimme kymmenen vuotta Paattisilla ja kaipasimme silloin parempia palveluita, kuten kuntosalia ja nuorisotilaa uudempiin tiloihin. Ja nyt, kun se olisi mahdollista, muutama kylän äänitorvi haraa vastaan ja nousee barrikadeille.

Nyt viimeistään on vanhan kaartin aika ymmärtää nykyaikaa ja rahan arvoa. Vanhaa ja kallista ei aina kannata kunnostaa ja pitää ymmärtää myös se, ettei ole mahdollista pitää parintuhannen asukkaan haja-asutusalueella samoja tai parempia palveluita kuin viidentuhannen asukkaan tiiviissä lähiössä.

Jos vanhan kiinteistön kunnostamisessa puhutaan miljoonaluokan investoinnista, kannattaisi vähän suhteuttaa maailmankatsomusta ja miettiä, mitä kaikkea muuta ja hyödyllisempää rahalla on saatavissa. Vaikkapa viereisen päiväkodin saneeraus?

Ex-paattislainen

