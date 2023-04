Oppimistulosten heikkeneminen ja peruskoulun ongelmat ovat nousseet otsikoihin. Samaan aikaan myös aikuisten ammatillinen koulutus kärsii viime vuosina tehdyistä ratkaisuista.

Teen työtä aikuisten ura- ja opinto-ohjaajana. Moni uraohjauksessa kertoo olevansa jumissa, kun nykyinen työ ei ole enää terveydellisistä syistä mahdollista, urakehitys on pysähtynyt tai ensimmäinen ammatinvalinta on osoittautunut vääräksi.

Ratkaisu tuntuu helpolta: hanki lisäkoulutusta, vaihda alaa. Työvoimapula on huutava monella alalla.

Valitettavasti se ei mene aina näin. Samaan aikaan kun osaajista on pulaa, ammatillisen koulutuksen tarjonta aikuisille on koko ajan kaventunut.

Suurin syy on koulutuksen rahoitusmalli: ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä suosii perustutkintoja, joiden suorittaminen kestää aikuisilta noin kaksi vuotta. Perustutkinto on hyvä vaihtoehto, kun ihmiseltä puuttuu peruskoulun jälkeinen koulutus, työelämäkokemus tai perustutkinto on välttämätön ammatissa toimimiselle. Monella alalla ammattitutkinto olisi kuitenkin nopeampi tie työelämään.

Mutta koska ammattitutkintoon valmistava koulutus ei ole koulutuksen järjestäjille yhtä kannattavaa kuin perustutkinnot, sen tarjonta on hiipunut.

Perustutkinnoista maksetaan siis oppilaitoksille enemmän, mutta samalla resursseja syö valtava byrokratia, joka on rakennettu perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ympärille – siis tutkitaan, osaatko vielä kieliä, matematiikka, yhteiskunta- ja muita taitoja samalla tasolla kuin joskus ammattikoulussa tai lukiossa.

Tätä byrokratiaa ei tunnu hallitsevan kukaan, ei edes Opetushallitus, jonka antamia määräyksiä ja alati muuttuvia ohjeita oppilaitokset yrittävät tulkita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön virkanäkemys tulevalle hallituskaudelle ei tilannetta paranna: aikuisten ammatillisen koulutuksen rahoitus on vähenemässä ja tavoitteena on koulutustason nousu. Hieno tavoite.

Korkeakoulu ei kuitenkaan houkuttele tai ole mahdollinen kaikille: perheelliselle, velkaiselle, pienillä tuloilla sinnittelevälle aikuiselle pitkä opintovapaa voi olla mahdotonta. Siksi nopea ammatillinen väylä kiinnostaa enemmän kuin korkeakouluopinnot, jotka vaativat myös hyviä opiskelutaitoja.

Työelämä muuttuu ja vääriä ammattivalintoja tehdään oppivelvollisuuden pidentämisestä huolimatta. Myös jatkossa on oltava mahdollisuus oppia uusi ammatti aikuisena. Monipuolinen, joustava ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus on kilpailukyvyn perusta.

Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoitus on saatava samalle tasolle perustutkintokoulutuksen kanssa; laajemmasta tarjonnasta ja nopeammista väylistä hyötyvät sekä yksilöt että työelämä.

Pirkko Kuhmonen

opinto- ja uraohjaaja