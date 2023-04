Ukraina on joutunut sotaan, jossa maan vapaus ja kansakunnan olemassaolo ovat uhattuina. Pelkkä poliittinen ja taloudellinen tuki eivät riitä auttamaan Ukrainaa puolustautumaan ja ajamaan hyökkääjää pois. Se tarvitsee ennen kaikkea aseita ja ammuksia – ovathan aseet ilman ammuksia hyödyttömiä.

Venäjällä on paljon suuremmat varastot tykistöammuksia kuin Ukrainalla, ja Venäjä käyttää niitä paljon laajemmin. Ukrainalaiset maksavat tästä hengellään. Olemme toistuvasti todenneet, että Ukrainan suvereniteetin puolustaminen on eksistentiaalinen kysymys – ei vain Ukrainalle vaan koko Euroopalle.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen EU on toiminut poikkeuksellisesti. Vuosi sitten ryhdyimme ensimmäistä kertaa rahoittamaan tappavien puolustustarvikkeiden toimittamista hyökkäyksen kohteena olevaan maahan.

Syksyllä ukrainalaisia sotilaita alettiin kouluttaa EU:n alueella ja EU:n lipun alla. Tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus kouluttaa 30 000 ukrainalaista sotilasta. Seuraava askel on yhteistyö ampumatarvikkeiden toimittamiseksi Ukrainalle.

Viime viikolla EU-johtajat hyväksyivät kolmitahoisen ehdotuksen. Ensinnäkin tavoitteena on rahoittaa tykinammusten kiireellinen toimitus olemassa olevista varastoista tai vireillä olevista tilauksista, toiseksi hankkia yhdessä uusia tykistönammuksia ja kolmanneksi tehdä yhteistyötä EU:n puolustusteollisuuden kanssa tuotantokapasiteetin lisäämiseksi, omien tarpeiden täyttämiseksi ja Ukrainalle annettavan tuen jatkamiseksi.

Aiomme käyttää miljardi euroa Euroopan rauhanrahastosta, joka on erillään EU:n talousarviosta. Maksamme korvauksia niille EU-maille, jotka ovat valmiita toimittamaan ammuksia Ukrainaan välittömästi.

Lisäksi aiomme käyttää toiset miljardi euroa 155 mm:n ammusten ja tarvittaessa ohjusten yhteishankintoihin EU:n puolustusteollisuudelta ja Norjalta. Tämä osa toteutetaan Euroopan puolustusviraston (EDA) kautta tai jonkin EU-maan johtamilla yhteishankinnoilla.

On siis tärkeää, miten sota päättyy – ei pelkästään se, että se päättyy.

Kolmas tavoite on parantaa Euroopan teollisuuden kapasiteettia vastata kasvavaan kysyntään, jotta asevoimat voivat täydentää varastojaan samalla kun ne toimittavat tarvikkeita Ukrainaan.

Komissio tukee valmistuskapasiteetin lisäämistä pullonkaulojen poistamiseksi ja hankintamenettelyjen tehostamiseksi.

Aiomme toimittaa Ukrainalle vuoden aikana miljoona tykin­ammusta, joihin käytetään yhteensä 2 miljardia euroa Euroopan rauhanrahastosta. Koska korvausosuus on 50–60 prosenttia, uuden paketin arvo on noin 4 miljardia euroa.

Tämä päätös on osoitus EU:n kyvystä toimia tarvittaessa nopeasti ja siitä, että aiomme antaa Ukrainalle kaiken, mitä se tarvitsee oikeutettuun itsepuolustukseen.

Päätös herättää myös kysymyksen siitä, miten uusien aseiden toimittaminen voi lopettaa hirvittävän sodan. Vastaus on, että puolustaakseen itseään ja lopettaakseen sodan Ukraina tarvitsee sekä aseita että ammuksia.

Ukrainan tavoin mekin haluamme rauhaa. Emme kuitenkaan pyri millaiseen rauhaan tahansa. Haluamme oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan, joka perustuu YK:n peruskirjaan ja jossa Venäjä vetää joukkonsa pois kaikilta miehittämiltään Ukrainan alueilta.

Tämän vuoksi tuemme presidentti Zelenskyin rauhansuunnitelmaa.

On siis tärkeää, miten sota päättyy – ei pelkästään se, että se päättyy, jos se tarkoittaa Venäjän saavan alueellista ja muuta hyötyä hyökkäyssodallaan.

Haluamme myös, että väärintekijät saatetaan vastuuseen, ja siksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen presidentti Putinia vastaan nostama syyte on merkittävä: hänen on maksettava sotarikoksista, joista hän on vastuussa, myös lukuisten ukrainalaislasten kaappaamisesta.

Tässä sodassa historia ja oikeus ovat Ukrainan puolella. Tukemme ja päätöksemme hankkia ammuksia edistävät oikeudenmukaista rauhaa Ukrainassa. Päätös on oikea ja välttämätön.

Josep Borrell

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja