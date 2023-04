Maailmanpoliittisen tilanteen perusteella lienee selvää, että Suomen tiiviit yhteydet länteen ovat ensisijaisen tärkeitä. Yhteyksien on syytä olla monipuolisia, sillä yhteen pilariin nojaaminen on kestävän tulevaisuuden rakentamisessa riski.

Sivistys, osaaminen, uudet ajatukset ja innovaatiot nousevat laadukkaasta koulutuksesta, jota kannattelee tutkittu tieto, mutta myös aktiivisesta vuorovaikutuksesta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Turun alue on erityisasemassa, kun yhteistyölle rakennetaan toimivaa alustaa.

Historiallisesti olemme luonteva portti länteen ja erityisesti muihin Pohjoismaihin poliittisen järjestelmän, kulttuurin ja yhteisen arvopohjan kautta. Lisäksi kaupungissamme on tarjolla vetovoimaista ja laaja-alaista koulutusta kahdella kotimaisella kielellä ja myös useiden kansainvälisten maisteriohjelmien kautta.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot ovat avainsanoja niin valtakunnallisessa päätöksenteossa kuin aluekehittämisessäkin. Osaamistason nostaminen on perusedellytys, jotta TKI-toiminta saadaan nousuun.

Osaaminen ei synny tyhjästä, vaan se kumuloituu aiemman päälle. Yhtälön ratkaisu on selvä: Turun alueella koulutustaso on jo valmiiksi korkealla, kouluttautumismahdollisuudet ovat moninaiset, tutkimustoiminta on vakaalla kansainvälisellä pohjalla ja alueen innovaatiojärjestelmä toimii tehokkaasti, uusia yrityksiä ja ideoita syntyy taajaan laajan yhteistyöverkoston tukemana.

Suomessa ollaan tulevina vuosina panostamassa merkittävästi TKI-toimintaan, ja olisikin tärkeää, että Turun alue tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin luontevaksi alustaksi Suomen kannalta merkittäville uusille innovaatioille.

Turun alueen keskeinen rooli Suomen tulevaisuudelle perustuu useisiin toisiaan tukeviin seikkoihin. Historiamme sivistyksen kehtona on muovannut innovaatiojärjestelmäämme jo ennen kuin innovaatiojärjestelmä-sanaa oli olemassa; olemme perinteikkäänä kaksikielisenä koulutuskeskittymänä luonteva kumppani pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Korkeakoulutus ja sen pohjana laadukas ja monialainen tutkimus ovat pitkäjänteisesti olleet nostamassa Turun alueen sivistyksellistä ja taloudellista merkitystä. Opiskelijoita on noin 40 000 neljässä eri korkeakoulussa. Turun korkeakouluissa on erittäin vahvaa vetovoimaa.

Kansainvälinen kehitys korostaa kaupunkien ja kaupunkiseutujen vahvaa panosta kasvun vetureina, näin myös Suomessa. Yliopistojen osuus innovaatioiden, uudistuneen talouden ja kestävän kasvun kirittäjinä on tunnustettu.

Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka näkyy myös Suomen muuttotilastoissa. Toimivat, nopeat ja laajasti käytetyt raideyhteydet, erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen väliset mutta myös kaupunkien sisäiset, tukevat vahvasti kestävän kasvun ja kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Nykytilanne on sekä monen sattuman että tietoisen ponnistelun summa. Nyt olisi tärkeää tehdä töitä sen eteen, että Turun alueen hedelmällistä maaperää voitaisiin käyttää koko Suomen tulevaisuuden turvaamiseksi.

Yhtenä konkreettisena toimena on se, että Turkuun on helppo tulla, ja tässä avainasemassa on ekologinen ja kestävä raideliikenne – Tunnin juna. Suomen länsiportin potentiaalin lunastaminen edellyttää toimia.

Kyse ei ole vain Turun alueen sisäisestä menestyksestä, eikä myöskään Suomen eri alueiden välisestä, lopputuloksen kannalta jopa haitallisesta kilpailusta. Kyse on siitä, että pöytä on katettu ja puitteet ovat kunnossa, portti on jo auki. Suomella ei ole varaa menettää tätä mahdollisuutta.

Maija S. Peltola

fonetiikan professori, Turun yliopisto

Marko Joas

julkishallinnon professori, vararehtori, Åbo Akademi