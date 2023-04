Turun Sanomat uutisoi 29.3. iäkkään naispyöräilijän kuolemasta liikenneonnettomuudessa Portsassa. Nainen oli jäänyt kääntyvän kuorma-auton alle suojatiellä, jossa molemmilla oli ollut silminnäkijöiden mukaan vihreä valo. Kuorma-autoilija ajoi naisen päälle, vaikka hänellä oli tilanteessa väistämisvelvollisuus.

Asun itse korttelin päässä tapahtumapaikasta, joten se on minulle todella tuttu. Liikun myös paljon Turun keskustan alueella kävellen ja pyörällä sekä itse, että perheeni kanssa.

Olen meinannut jäädä viimeisen vuoden aikana useaan kertaan auton alle esimerkiksi Puistokadun ja Tukholmankadun risteyksessä, jossa on samanlaiset liikennevalot kuin naispyöräilijän hengen vaatineessa onnettomuudessa.

Tämän lisäksi ydinkeskustassa on ollut liian monta läheltä piti -tilannetta, joista osa on tapahtunut 9-vuotiaan poikani ollessa seurassani. Uskon, että monella muullakin turkulaisella on samanlaisia kokemuksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rikoskomisario Mika Paaer toteaa Turun Sanomien artikkelissa näin: ”Kyseessä on hyvin valitettava onnettomuus. Turun keskustan liikenneympäristö on haastava ja siellä saa olla tarkkana.”

Ydinkeskustassa on ollut liian monta läheltä piti -tilannetta, joista osa on tapahtunut 9-vuotiaan poikani ollessa seurassani.

Mielestäni Turun kaupungin pitäisi puuttua tähän haastavaan liikenneympäristöön, ja tehdä keskustan alueesta turvallisempi jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Ei olisi myöskään pahitteeksi toteuttaa esimerkiksi some- ja tienvarsijulistekampanja, jossa muistutettaisiin etenkin autoilijoita liikennesäännöistä ja rauhallisemmasta ajokulttuurista.

Ilman muutoksia kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu tulevaisuudessa lisää Turun keskustan alueella.

Pekka Laamanen