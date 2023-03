Kaupunginhallitukselta haetaan jälleen puutteellisin tiedoin lapsia koskevaa päätöstä. Kiitos kaikille, jotka kokouksessa puolsitte asian jättämistä pöydälle ja vaaditte lisätietoja.

Pääskyvuoren koulua piha-alueineen esitetään Varissuon koulun väistötiloiksi. Suunnitelmista ei ole keskusteltu asukkaiden kanssa eikä etsitty yhteistyössä ratkaisua. Nyt, kun olemme tietoisia suunnitelmista, olemme ehdottaneet kaupungin edustajille palaveria ratkaisun etsimiseksi.

Varissuon koulun väistötiloiksi on esitetty vaihtoehtoisesti joko Pääskyvuoren tai Majanummen koulun alueita. Jälkimmäinen sijaitsee Varissuolla, mutta vaihtoehto on ohitettu muun muassa segregaatioon vedoten.

Pääskyvuoressa S2-oppilaiden osuus on noin 30 prosenttia ollen kaupungin kärkipäätä. Segregaatio on vain veruke sille, että Varissuon lähipalveluja halutaan entisestään karsia.

Selvityksen arvoinen on Varissuon ja Norssin välinen alue, jota hyödynnettiin Norssin remontin aikana. Sekä Majanummen että Norssin alue ovat lapsille tuttuja ja tarjoavat esitystä turvallisemman koulutien. Samalla säilytettäisiin Varissuolla lähikoulu.

Esityksen mukaisesti Varissuon ekaluokkalaiset siirrettäisiin Pääskyvuoren koululle jo 8/2023, vaikkei uusia tilaelementtejä ole vielä silloin käytössä. Epäselväksi jäi, mihin lapset on tarkoitus sijoittaa.

Samoin todetaan, että Pääskyvuoressa taito- ja taideaineluokkia, liikuntasaleja, opetustiloja sekä pienryhmätiloja voidaan yhteiskäyttää, vaikkei uudisrakennus sisällä montaakaan niin sanottua kotiluokkatilaa eikä lainkaan ruokailutiloja.

Esityksen mukaisesti muun muassa ruokailutilat tulevat yhteiskäyttöön. Nykyisellä oppilasmäärällä ruokailu ajoittuu klo 10.15–12. Koulupäivän jatkuessa klo 15 otetaan kotoa eväät mukaan.

On haastavaa nähdä, miten samoihin tiloihin mahdutetaan kahden koulun oppilaiden ateriointi siten, että lapsilla on riittävästi aikaa ruokailla eivätkä he joudu syömään lounasta esimerkiksi klo 9 tai klo 13. Pääskyvuoren koululle keskitetään myös koko alueen esikoulutoiminta, jolloin hekin hyödyntävät samaa ruokailutilaa.

Pääskyvuoressa on vuosia kituutettu ahtaissa tiloissa, sillä sisäilmaongelmista ja remonteista huolimatta koululle ei ole osoitettu väistötiloja. Tilanne kärjistyi viime syksynä oppilaiden häiriökäyttäytymisen lisääntyessä hälyttävästi ja johti muun muassa poliisien vierailuihin.

Esityslistalla olevan päätöksen mukaisesti ahtaalle ja levottomalle alueelle sijoitetaan toinenkin alakoulu. Lapsimäärän merkittävä kasvattaminen yhdessä tilan pienentämisen kanssa ei paranna turvallisuutta.

Esityksen mukaan väistötilaelementit sijoitetaan Pääskyvuoren kentälle. Kaksi isoa alakoulua toimisivat ilman kenttää jakaen keskenään salivuorot sekä välituntipihat, jotka ovat nykyiselläänkin toimimattomat. Samalla ratkaisu vie alueen asukkailta jalkapallo- ja luistelukentän useammaksi vuodeksi.

Sijoittamalla väistötilat Varissuolle säilytettäisiin sekä Varissuon lähikoulu että molempien alakoulujen liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Esityksessä todetaan, että sekä pihan että iltapäiväkerhotoiminnan osalta on tehtävä selvitykset erikseen. Ilman näitä selvityksiä kaupunginhallituksen on mahdotonta tehdä faktaperusteista päätöstä. Budjettivertailun kokonaiskustannuksiin on sisällyttävä iltapäiväkerhon vuokramenot sekä mahdolliset kuljetuskustannukset.

Koululaisilla ja työntekijöillä on oikeus terveelliseen työympäristöön. Kaupunginhallituksella on oikeus saada kattavat selvitykset päätöstensä tueksi. Toistaiseksi Varissuon koulun väistötilatarpeesta ei ole tehty virallista päätöstä, joten vielä on aikaa tehdä selvitykset.

Segregaatio- ja kouluverkkokysymykset ovat haasteellisia. Kuntalaisten osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon ja avoimen sekä rehellisen vuoropuhelun käyminen ovat ainoa järkevä tapa lähestyä asioita.

Lapsia koskevassa päätöksenteossa on tärkeämpää päätösten laatu ja vaikutusten arviointi kuin hämärästi tapahtuva nopea päätöksenteko osana eduskuntavaalikampanjointia.

Pääskyvuoren koulun vanhempainyhdistys