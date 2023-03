Vastauksena Mari Heinoselle (TS mielipiteet 28.3.) pahoittelemme kohtuuttoman pitkää odotusaikaa Tyks Laboratorioiden näytteenotossa. Ilman muuta näytteenottoon tulisi päästä sujuvasti niin vuoronumerolla kuin ajan varaamallakin, mutta valitettavasti tällä hetkellä näytteenottopalveluiden saatavuudessa on parantamisen varaa.

Vuoronumerolla näytteenottoon tullessa on aina varauduttava siihen, että odotusaika saattaa venyä, koska asiakkaiden määrä ei ole ennakoitavissa.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään näytteenottopalvelujamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Olemme lisänneet eri toimipaikoissamme, kuten Raision ja Luolavuorentien laboratorioissa, mahdollisuutta saapua näytteenottoon ilman ajanvarausta, koska tämä on ollut asiakkaiden toive.

T-sairaalan Ketterä-näytteenotto palvelee niitä asiakkaita, joiden verinäytteenoton on ajateltu sujuvan nopeasti ja ilman saattajaa. Aulahenkilötoiminta T-sairaalan näytteenotossa on myös uusi palvelumuoto, joka on kehitetty ohjaamaan asiakasta oikean palvelun valintaan.

Olemme myös ottamassa käyttöön kotona otettavien näytteiden palautusautomaatin, josta voi myös noutaa puhtaita näyteastioita. Tämäkin vapauttaa näytteenottajan työaikaa itse näytteenottotyöhön.

Lisäksi toivomme, että asiakkaat peruisivat varaamansa näytteenottoajan, mikäli tiedossa on, että se jää käyttämättä.

Näytteenottopalvelujen kehittämisessä tärkeää on ammattitaitoinen henkilöstö. Useista kehittämistoimista riippumatta alaamme koskettaa pula ammattitaitoisesta terveydenhuoltoalan henkilöstöstä, johon viitattiin muun muassa 18.3. Turun Sanomissa julkaistussa Suomen Bioanalyytikkoliitto ry:n mielipidekirjoituksessa.

Erityisesti alkuviikon päivinä sekä aamuisin asiakkaita on näytteenotossa runsaasti. Tämän vuoksi toivommekin, että mikäli näytettä ei tarvitse ottaa heti aamulla eikä vaadi paastoa, näytteenottoon tultaisiin muuna ajankohtana.

Varhan myötä toimipaikkaverkostomme laajeni seitsemällä toimipaikalla.

Kun laboratorio- ja ajanvarausjärjestelmien yhtenäistäminen on kaikkien toimipaikkojen osalta valmis, voi asiakas hyödyntää kaikkia Varhan alueen Tyks Laboratorioiden näytteenottopalveluja asuinkunnasta riippumatta. Ajantasaista tietoa yhtenäistämisen edistymisestä on saatavilla Tyksin verkkosivuilta.

Maiju Manelius

ylihoitaja

Anna-Elina Lehtonen

erikoissuunnittelija

Antti Hakanen

tulosryhmäjohtaja

Tyks Laboratoriot