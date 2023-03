Luin suomalaisen kirjailijan Kari Hotakaisen kirjasta, miten kaikki on kiinni siitä, onko joku takanasi, kun kaadut. Ajatus jäi kaivamaan. Ei ainoastaan sen vuoksi, että kuuden lapsen isänä kannan jatkuvasti mukanani rajattoman vastuun valtavan taakan. Tunnen päivä päivältä raskaammin kotimaani yllä varjon, joka on syrjäytymisen ja vieraantumisen aiheuttama varjo kansainvälisellä areenalla. Ja minunlaiselleni unkarilaiselle patriootille se on tuskallinen tunne.

Erityisesti kun minusta riippumattomat, näkökulmani vastakkaiset voimat ovat vastuussa tästä kehityksestä. Tässä tapauksessa siitä, että Unkarin parlamentti ainoana EU-maan parlamenttina ei ole vieläkään ratifioinut Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä. Ylimielisyydestä, pikkumaisesta kostonhalusta, typerän turhamaisesta voimannäytöstä.

Hallitseva Fidesz-puolue provosoi ruotsalaisia ja suomalaisia röyhkeästi kaikkien unkarilaisten nimissä, mutta teidän tulee tietää: Viktor Orban ei ole yhtä kuin Unkari! Fidesz-hallitus ei ole yhtä kuin Unkarin kansa, se edustaa kapean, rahanhimoisen eliitin etuja. Eliitin, joka on silmin nähtävästi jäänyt ala-arvoisten kiristysten loukkuun monimutkaisen kansainvälisen valtapelin kolmannen luokan osanottajana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mainittu Kari Hotakaisen kirja (Ihmisen osa) on surullisen humoristinen novelli nykyajasta. Nykyajasta, jossa kaikki on myytävänä, jossa oikeiden asioiden sijaan kaupataan mielikuvia ja sanoja.

Kirjan tarinaa huomioon ottamatta voimme sanoa, että Orban ja Fidesz tekevät samoin Unkarissa. Kaupittelevat mielikuvia ja sanoja. Yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamisen sijasta Fideszin äänestäjät pidetään humalluttavassa sumussa hyvin valituilla viesteillä. Heille tarjotaan valheellisia mutta menestystä takaavia visioita, väläytetään toistuvasti keksittyjä vihollisia miljoonia euroja maksavien kampanjoiden avulla.

Ja meidän täytyy se myöntää, he ovat tässä onnistuneet pitkään ja vakuuttavat unkarilaisten äänestäjien enemmistöä edelleen. Samalla yhteiskunnallisesti valveutunutta, varsinaisiin ongelmiin tähtäävää sosiaalipolitiikkaa ei ole harrastettu pitkään.

Viimeisen vuosikymmenen aikana lainsäädännön kaappaamisella ja talouden mafianomaisella hallitsemisella kerättyjen valtavien omaisuuksien varmistaminen on ainoastaan tekeillä. Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden jatkuva provosointi on osa tätä show'ta.

Viktor Orban on rakentanut illiberaaliksi kutsutun järjestelmänsä taitavasti ja tietoisesti. Euroopan unioni ja länsimaiset kumppanimme katsoivat tätä kehitystä halvaantuneina. Sen viruksenomaista leviämistä seurattiin suvaiten, tai aliarvioitiin taustalla vaikuttavia motiiveja ja asiaan sisältyviä vaaroja ja jätettiin noteeraamatta.

Voin kertoa, että Viktor Orbanin rakennelma on valmis. Ja hän viivyttää eurooppalaista päätöksentekoa, vaikeuttaa eurooppalaisen integraation syvenemistä ja eurooppalaisen yhteisön vahvistumista missä voi.

Viktor Orban on rakentanut illiberaaliksi kutsutun järjestelmänsä taitavasti ja tietoisesti. Euroopan unioni ja länsimaiset kumppanimme katsoivat tätä kehitystä halvaantuneina.

Euroopan kansanpuolue suojeli Orbania pitkään joko kylmästä laskelmoinnista tai ymmärryksen puutteesta, mutta nyt on myöhäistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen vaikeuttaminen Unkarin valtapuolueen osalta on pikkumaista. Väliaikaista voimien näyttelemistä ja jossain määrin Moskovan erikoisen herran mielistelemistä.

Voisi käydä keskustelua (tiedämme, että länsimaissa käydään keskustelua) siitä, kuinka perusteellisia Unkarin oikeusvaltiotilannetta kritisoivat ruotsalaiset ja suomalaiset kannanotot olivat. Valitettavasti ne olivat enimmäkseen perusteltuja. Mutta kysymys on oikeastaan se, haluaako Unkari Naton jäsenenä, että Ruotsi ja Suomi liittyvät tähän puolustusliittoon.

Tietenkin se haluaa. Olisi typerää olla laajentamatta yhteisöä, joka puolustaa tarvittaessa meitäkin. Hotakaista seuraten: joka ottaa kiinni, jos kaadumme.

Ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, mutta yhdestä asiasta kyllä. Pidämme huolta toisistamme, jos vaara lähestyy. Ja vaara ei vain lähesty tänä päivänä, vaan ylittää itsenäisten valtioidenkin rajoja. Orban ja Fidesz tietävät tämän hekin.

Juuri tästä syystä sanon ylpeänä unkarilaisena, että heidän käytöksensä on naurettavaa, järkyttävää ja epärehellistä. Mafiat käyttäytyvät tällä tavalla, kiristäen ja provosoiden.

Minulle tuottaa tuskaa, kun tähän teatteriin käytetään sellaisiakin, muuten kiistämättä länteen orientoituneita, kristillisiä arvoja vaalivia poliitikkoja kuin Zsolt Nemeth, Unkarin parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Koin tarpeelliseksi sosiaalidemokraattina ja Euroopan parlamentin unkarilaisjäsenenä tehdä kantani selväksi tässä asiassa, koska pidän tärkeänä, että Brysselin ja Helsingin, Kiovan ja Tukholman välillä jokainen tietää, että Unkari ei ole yhtä kuin Fidesz. Että Unkarissa on toinen puoli, joka on yhtä ylpeä kotimaastaan, mutta vuosisatojen vastoinkäymisten jälkeen vihdoin kokee Eurooppaakin kodikseen, ja haluaa tätä vaalia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämä toinen Unkarikaan ei halua luopua oman edun puolustamisesta, mutta haluaa rakentaa siltoja ja yhteisöjä Euroopan unionissa, eikä muureja ja vihollisia. Euroopassa oli muureja aivan liian kauan ja isänmaallisuudeksi valehdeltu sokea, äärimmäinen nationalismi toi aivan liikaa kärsimystä.

Toisten pois sulkeminen, viha ja kompromisseihin kykenemätön, väärä ylpeys rampauttivat aivan liian monen sukupolven elämää.

Viktor Orbanin mafiavaltio uhkaa työntää Unkaria taas kerran Euroopan historian pimeälle puolelle. Fideszin rakentaman illiberaalin järjestelmän vaihtaminen on kuitenkin meidän, unkarilaisten äänestäjien tehtävä. Meidän täytyy luoda mahdollisuuksia mainitsemalleni toiselle Unkarille.

Oppositiopoliitikkona, sosiaalidemokraattina Euroopan parlamentin jäsenenä tämä on minunkin tehtäväni. Tähän pyrin.

Tämä toinen Unkari tulee aina olemaan Euroopan takana. Toivomme, että myös Eurooppa on meidän takanamme.

István Ujhelyi

Euroopan parlamentin jäsen

S&D-ryhmä

Chance Communityn perustaja