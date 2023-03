Seuraavan hallituksen on ensi töikseen korjattava oppimisen tuki. Nykyinen perusopetuslaki ei takaa tukea oppilaille yhdenvertaisesti.

Oppimistulokset ovat laskeneet koko 2000-luvun. Oppilaista useampi kuin joka kymmenes ei enää saavuta lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä osaamistasoa, jota edellytetään jatko-opinnoissa. Meidän aikuisten tulee pystyä parempaan.

Kansallisessa lapsistrategiassa on yhteisesti poliittisesti linjattu, että jokaiselle lapselle taataan mahdollisuus yksilöllisiä tarpeita vastaavaan koulutukseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen.

Tukitoimista ja oppilaan oikeudesta niihin on säädettävä täsmällisemmin. Oppilaan ja hänen vanhempansa on saatava päätös siitä, mitä konkreettista tukea oppilas saa ja kuinka tuki koulupäivän aikana toteutetaan. Tällä hetkellä annetaan tiedoksi yleensä vain se, millä tuen portaalla oppilas on.

Vaikuttava ja oppilaan tarpeita vastaava tuki edellyttää riittävää henkilöstöä ja pieniä ryhmiä. Ryhmäkoolla ja aikuisten määrällä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia oppimistuloksiin, työrauhaan ja kouluhyvinvointiin. Pienessä opetusryhmässä opettajalla on aikaa myös oppilaiden vanhempien kohtaamiseen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön.

Jos tukea ei järjestetä oppilaalle lain mukaan, oikeusturvakeinona on tällä hetkellä kantelu tai valitus. Kaikki vanhemmat eivät tätä osaa tai jaksa tehdä. Lisäksi kantelujen ja valitusten käsittelyajat ovat pitkiä, kun taas oppilaan edun näkökulmasta tarve epäkohtien korjaamiselle on välitön.

Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta onkin tärkeää, että aluehallintovirastoille säädetään oma-aloitteinen puuttumisoikeus sekä taataan riittävät resurssit sekä toimivat sanktiokeinot.

Nina Lahtinen

koulutuspolitiikan johtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Saija Ohtonen-Jones

toiminnanjohtaja

Suomen Vanhempainliitto