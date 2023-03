Turun kaupunki on päättänyt muuttaa kaupungin urheilutilojen käytön maksulliseksi myös 7–19-vuotiaille nuorille. Tämän kohderyhmän vuorot ovat olleet aina maksuttomia, vuosikymmenten ajan, kun kaupunki on järjestänyt puitteita lasten ja nuorten toimintaa järjestäville seuroille ja yhteisöille.

Päätös on käsittämätön ja kun argumenttina on, että näin saadaan useampi lapsi tai nuori osallistettua, en voi asiaa itse ymmärtää. Vielä vaikeampaa asiaa on käsittää aikana, jossa talous on perheissä tiukalla ja yhä useampi putoaa harrastuksista pois taloudellisten haasteiden takia.

Seurojen toiminta perustuu pääosin tai lähes kokonaan vapaaehtoistyöhön ja monelle seuralle tärkeää on eettisesti ja moraalisesti järjestää toimintaa pienillä kausi- ja jäsenmaksuilla mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle riippumatta perheen taloudellisesta asemasta yhteiskunnassa.

Kaupungin kompensaatio maksullisuuteen on uusi harrastekortti. En usko sen auttavan konkreettisesti tilannetta, vaan kulut seuroille tulevat nousemaan ja sitä myöden kulut harrastaville lapsille ja nuorille tulevat nousemaan.

Olen arvostanut suuresti Turun kaupungin tarjoamia maksuttomia vuoroja lapsille ja nuorille; ne ovat mahdollistaneet seuran pyörittämisen pienin kuluin ja useita ihmisiä liikuttaen, nyt tämä halutaan lopettaa.

En usko kaupungin tulojen tästä merkittävästi kasvavan vaan ennemminkin pitkällä aikavälillä nousevan kasvavien sosiaalisten ongelmien myötä.

Päätös on niin käsittämätön, että minä en voi käsittää sitä.

Joona Knuuti

vapaaehtois- ja seuratyössä Turussa mukana 23 vuotta säännöllisesti, yhdistyksen toimihenkilönä, puheenjohtajana, lasten ja nuorten valmentajana, kaupungin Ladyt liikkeelle -ohjaajana