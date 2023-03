Seuratessa Homo sapiensin käyttäytymistä meillä kotomaassa ja kauempana tekee seuraavanlaisia havaintoja: Eduskunnan keskustelun taso on laskenut, poliitikot sitovat itsensä jo ennen vaaleja lokeroihin ja kieltäytyvät nimeltä mainiten yhteistyöstä.

Nyt jo lumiaurojen kuljettajat saavat tappouhkauksia, muista ammateista puhumattakaan.

Törkyviestintä jatkaa nousuaan, diktaattorit jatkavat teurastustaan monella tavalla, kansa katsoo suu auki vierestä.

Meillä ei kouluissa opita enää edes lukemaan ja kirjoittamaan.

Listaa voi jatkaa loputtomiin...

Onko niin, että James Flynnin ennustus vuodelta 2014 on käymässä jo näin aikaisin toteen? Sen mukaan äo, älykkyysosamäärä on laskussa. Flynnin tutkimus kertoo, että älykkyysosamäärä on kääntynyt selvään laskuun myös Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Tähänkö evoluutio meidät vie? Se on erittäin harmillista, että älykkyyden lisäksi katoaa sydämen sivistys.

Jorma Kemppainen

Masku