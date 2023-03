Turun Sanomat uutisoi ansiokkaasti (TS 16.3.) pääministeri Sanna Marinin esiintymisen Eurooppa-foorumin keskustelutilaisuudessa. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota yhteen seikkaan kirjoituksessa.

Lehdessä uutisoitiin, että "Pääministeri on saanut paljon huutoa niskaansa Ukrainassa antamastaan arviosta, että Suomi voisi harkita käytöstä poistettavien Hornet-hävittäjien toimittamista Ukrainalle". Sama toimittamis- tai luovuttamis-näkemys on ollut suomalaisen ulkopolitiikan portinvartijoilla, joiden mielestä Hornetit tarvitaan kotimaassa, ja niistä ei ole luovutettavaksi. Samoin on keskusteltu pääministerin ylittäneen toimivaltansa jne.

Pääministeri totesi aikaisemmin ykskantaan Kiovassa, että "Itse näen, että hävittäjistä varmasti tullaan keskustelemaan. Eri maat puntaroivat ja arvioivat sitten omia kykyjänsä tämän kaltaista aseapua toimittaa. Mielestäni myös Suomessa tätä keskustelua voidaan käydä".

Saman hän totesi Turussa Eurooppa-Foorumin tilaisuudessa: "Me suomalaiset voimme päättää vain siitä, millaisia asejärjestelmiä voimme luovuttaa, ja millaista koulutusta annamme. Sen vuoksi näen, että meilläkin on syytä keskustella esimerkiksi Hornetien tulevaisuudesta." Eli pääministeri ei ole puhunut koneiden luovuttamisesta, vaan kannustanut aiheeseen liittyvään keskusteluun.

On aivan selvää, että Hornet-hävittäjät eivät ehtisi nykyiseen sotaan, ja maamme tarvitsee koneita turvakseen vielä muutaman vuoden. Pääministeri kuitenkin kannatti voimakkaasti sekä Kiovassa että Turussa tehokkaan aseavun antamista Ukrainalle. Marinin Eurooppa-Foorumin viesti voidaan tiivistää lyhyesti: Jos Ukraina häviää sodan, länsimainen demokratia Euroopassa on vaarassa.

Ismo Söderling

dosentti

Rusko