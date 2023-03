Urheilussa, esimerkiksi jääkiekossa juniorit eivät saa tasavertaisesti valmennuta ja peliaikaa. Huiput pyritään tunnistamaan, ja heidän kehittämiseensä keskitetään kaikki resurssit. Siksi Suomella on esimerkiksi NHL:ssä ennätysmäärä tähtiä, jotka johtavat Suomi-kiekkoa menestykseen.

Yhteiskunta tukee urheilua esimerkiksi rakentaen halleja ja kenttiä. Todellisuudessa urheilu on hyvin epädemokraattista, kun kaikki huomio kiinnitetään vain voittajiin. Toisin on koulutusalalla, jossa nykyhallitus tuntuu haluavan, erityisesti peruskoulussa, tasapäistää oppilaat.

Jotta saamme huippukyvykkyyksiä, koulutusjärjestelmämme on tunnistettava kyvykkyydet ja tuettava heitä riittävästi.

On tietenkin selvää, että jokaista lasta ja nuorta on tuettava koulupolulla parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän on tarkoitettava sopivalla tavalla haastamista ja räätälöityä ohjausta erityislahjakkuuksille. On erityisen tärkeää, että luonnontieteellisesti ja matemaattisesti painotettu opetus ja alan erityislukiot säilyvät.

Tulevan hallituksen tulee panostaa perusopetuksen laadun turvaamiseen opetusalan ammattilaisia kuunnellen. Opettajan työlle on taattava ansaittu arvostus ja työrauha.

Luonnontieteellisen ja matemaattisen osaamisen tason nosto on otettava hallitusohjelmaan. Ohjausta on uudistettava niin, että kyvykkyydet tunnistetaan ja heitä tuetaan.

Yrjö Saraste

sotaveteraani 99 v.