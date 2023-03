Haluamme kirjoituksellamme osallistua monissa medioissa käytyyn kasvatuksen suuntaa koskevaan tärkeään julkiseen keskusteluun, tilanteessa, jossa kansalaiset tulevissa eduskuntavaaleissa voivat vaikuttaa sivistyspolitiikan sisältöön.

Tarvitsisimme eduskuntaan kasvatuksen ja koulutuksen, siis sivistyspolitiikan ammattilaisia, jotka toiminnallaan kykenevät vaalimaan ja edistämään sivistystä. Tässä mielessä vaaleilla ja niiden tuloksilla on sivistyksen näkökulmasta mitä suurin pedagoginen merkitys.

Viime aikoina me olemme eläneet vahvaa taloudellisen järjen aikaa, jossa sivistyksen merkitys yhteiskuntamme kivijalkana on hämärtynyt. Läpeensä teknologisoituneessa ja talouskeskeisessä yhteiskuntailmapiirissä myös kasvatuksen tehtäväksi on nähty kulutus- ja hyötykeskeisen tuotemaailman ylläpitäminen ja uusintaminen. Siinä eetoksessa sivistyksestä ei juuri puhuta ja se onkin korvautunut kyky- ja osaamispuheella, johon on liittynyt elitistinen huiputuksen eetos.

Surullista on, että samanaikaisesti tunnetaan kasvavaa huolta osaamisen laskusta, joka on koskenut erityisesti perusopetuksen tuloksia. Hyvin kuvaavaa aikamme talouskeskeiselle mielenmaisemalle on myös se, että jopa pienten lasten päivähoidon järjestämistä, siis varhaiskasvatuksen organisointia, on perusteltu välineellisesti, vientiyritysten kilpailukyvyllä.

Nykyisin talouden ja työmarkkinoiden merkitystä ylikorostava katsomustapa näyttäytyy sivistysinstituutioissa monin tavoin. Niiden opinkappaleissa työelämäkeskeisyys ja yrittäjyys ovat nousseet etualalle sivistyshorisontin hämärtyessä. Kun vielä oppilaitosten taloudelliset resurssit vaihtelevat eri puolella Suomea, ei myöskään ole takeita siitä, että kasvatus sivistyksen vaalijana kykenisi säilyttämään suhteellisen itsenäisen ja riippumattoman asemansa, jota se toivon projektina tarvitsee.

Jos me opetamme sivistysinstituutioissa korostetusti sellaisia oppiaineita, joilla katsotaan olevan välitön vaikutus lähinnä talouskasvuun, olemme sivistyksen suhteen monin tavoin liian kapealla tiellä. Sellainen lähestymistapa ei rapauta ainoastaan sivistystä, vaan sen seurauksena kasvatus voi ajautua pedagogiikan ulkopuolelta tulevan sopeuttavan vallan "insinööritieteeksi".

Mielestämme sivistysajattelu edellyttää, ettei ihmisen arvoa voi palauttaa vain hänen kilpailukykyynsä ja hyödyllisyyteensä. Samalla on myös torjuttava pyrkimykset, joissa uusliberalistisen talouden tuottavuus- ja tehokkuuskriteerit opinkappaleineen sanelevat vallitsevan pedagogisen mielenmaiseman ja dominoivat tulevaisuuden sivistysajattelua.

Jyrki Kaarttinen

kasvatustieteen tohtori, historian aineenopettaja ja erityisopettaja, Raisio

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja, Turku