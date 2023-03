Keliakia on elinikäinen, parantumaton sairaus, jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja suolinukan vaurion. Keliakiaan voi sairastua missä iässä tahansa eikä keliakian syntymistä voi ennaltaehkäistä.

Keliakiaan ei ole olemassa lääkehoitoa, vaan ainoana hoitomuotona on gluteeniton ruokavalio. Gluteeni on haitallista keliakiaa sairastavalle, eikä hänellä siis ole terveytensä ylläpitämiseksi muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota päivästä toiseen.

Ruokavalion gluteenittomuuden lisäksi keliakiaa sairastavan ruokavalion tulisi olla monipuolinen ja terveyttä edistävä, kuten meidän kaikkien. Keliakiaa sairastavilla tulee olla yhtäläinen oikeus noudattaa ravitsemussuositusten mukaista terveyttä edistävää ruokavaliota niin halutessaan. Olennainen osa terveyttä edistävää ruokavaliota on monipuolinen täysjyväviljatuotteiden käyttö. Niitä ei voi korvata muiden ruoka-aineryhmien tuotteilla.

Keliakiakorvaus ei ole pelkkä kustannuserä, se on terveydenhuollon kustannuksia ja kuormitusta vähentävä toimi.

Jokaisella keliakiaa sairastavalla tulee olla mahdollisuus hoitaa sairauttaan. Se ei saa jäädä kiinni siitä, ettei keliaakikolla ole varaa toteuttaa välttämätöntä ruokavaliohoitoa.

Gluteeniton ruokavalio maksaa vuodessa yli 700 euroa enemmän kuin tavanomainen ruokavalio. Keliakiaa sairastavat saivat aiemmin ruokavaliokorvausta, joka kattoi noin puolet keliakiaruokavalion lisäkustannuksista. Korvaus lakkautettiin vuoden 2016 alussa. Siitä lähtien keliakiaa sairastavat yli 16-vuotiaat eivät ole saaneet yhteiskunnalta minkäänlaista tukea.

Hoitamattoman tai huonosti hoidetun keliakian seurauksena syntyvien lisäsairauksien, kuten suolistosyövän, osteoporoosin ja lapsettomuuden hoito tulee yhteiskunnalle kalliiksi – sairastuneelle aiheutuneista kärsimyksistä puhumattakaan.

Keliakialiiton teettämän selvityksen mukaan muun muassa suolistosyövän hoitojakso maksaa 72 000 euroa, lonkkamurtuman hoito 30 000 euroa ja lapsettomuuden hoito 32 000 euroa.

Keliakiaa sairastaville tulee yhdenvertaisuuden nimissä maksaa keliakiakorvausta, jotta sairauden tehokas hoito on mahdollista – aivan kuten lääkkeitä tarvitsevat saavat korvausta lääkekustannuksista. Kelan lääkekorvausjärjestelmän kautta korvataan kliinisten ravintovalmisteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia ravintoaineiden imeytymishäiriöissä. Keliakia on hoitamattomana ravintoaineiden imeytymishäiriösairaudeksi rinnastettavissa, joten on vaikea ymmärtää, miksi keliaakikot eivät olisi oikeutettuja tukeen.

Keliakiakorvauksen sisällyttäminen seuraavaan hallitusohjelmaan on kustannusvaikutuksiltaan erittäin perusteltua.

Ursula Schwab

ravitsemusterapian professori

Itä-Suomen yliopisto

Niina Puronurmi

toiminnanjohtaja

Keliakialiitto ry