Suomalaisessa energiakeskustelussa rakennusten eristäminen on jäänyt sivuosaan, vaikka rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta. Rakentaminen, rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö aiheuttavat noin 30 prosenttia Suomen kasvihuonepäästöistä.

Niin energian säästämisen kuin ympäristön näkökulmasta rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on järkevä keino, koska eristäminen vähentää kulutusta ja käyttökustannuksia merkittävästi.

Säästön ohella eristämisellä on myönteisiä vaikutuksia asumisviihtymiseen. Laadukkaasti toteutettu eristys luo turvallisen perustan asumiselle, koska se parantaa sisäilmaa ja mahdollistaa tasaisen lämpötilan ympäri vuoden.

Energiankulutus hyvin eristetyissä rakennuksissa on arvioiden mukaan lähes 30 prosenttia pienempi kuin vastaavassa minimitason täyttävässä rakennuksessa. Tämä tarkoittaa vastaavasti yli 10 prosenttia pienempää elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Hiilidioksidipäästöjen takaisinmaksuaika on esimerkiksi ikkunaremontilla 5–12 vuotta, lisäeristyksellä 2–3 vuotta ja ulkovaipparemontilla 3–6 vuotta. Säästö riippuu monesta eri asiasta, kuten esimerkiksi rakennuksen sijainnista, lämmöneristyksen ja ikkunoiden määrästä.

Pientaloissa säästö näkyy suoraan lämmityskuluissa varsinkin, jos kyseessä on sähkölämmitteinen talo. Lisäeristys yhdistettynä oikein mitoitettuun talotekniikkaan tuo merkittäviä säästöjä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Jotta Suomessa varmistetaan myönteinen kehitys rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, pitäisi ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä päivittää EPBD:n asettamien tavoitteiden mukaisiksi. Asetuksen rakennusosakohtaiset suositukset tulee asettaa pakollisiksi minimivaatimuksiksi vuodesta 2024 alkaen.

Halvan energian aika näyttää olevan nyt ohi, joten kaikki ratkaisut on syytä ottaa käyttöön. Helpoin, vakain ja pitkäikäisin ratkaisu on rakenteiden parempi lämmöneristys (Energy first -periaate).

