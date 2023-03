Teknologiateollisuus ja meriteollisuus ovat merkittäviä toimialoja Varsinais-Suomessa. Toimialat vastaavat yli 50 prosentista alueen vientituloista ja työllistävät suoraan noin 35 000 henkilöä.

Vaikka toimialojen uusien henkilöiden rekrytointi painottuukin yhä enemmän korkeakoulutettuun henkilöstöön, ammatillisten osaajien saatavuus on edelleen kriittistä. Toimialoille palkataan vuosittain noin 600–700 henkilöä työntekijätehtäviin.

Olikin hienoa huomata, että Turun Sanomat huomioi 6.3. asian, vieläpä samana päivänä, kun Teknologiateollisuus ry julkaisi laajan selvityksen ammatillisen koulutuksen tilanteesta.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten mukaan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden osaaminen vastaa hyvin tai melko hyvin yritysten tarpeisiin. Teknologiateollisuuden teettämässä selvityksessä tätä mieltä oli 81 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös opiskelijat ovat selvityksen mukaan tyytyväisiä koulutuksen heille tuottamaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Opetuksen ja ohjauksen onnistumista tarkasteltiin annettujen opiskelija- ja työelämäpalautteiden sekä koulutuksen järjestäjille tehdyn kyselyn perusteella. Varsinais-Suomen tulokset noudattelivat maan keskiarvoa.

Koulutuksen kyvyssä vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin on kuitenkin yhä parantamisen varaa, ja liian suuri osa on työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista vain 55 prosenttia on työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

Samaan aikaan teknologiateollisuudessa on valtava pula osaajista, joten näin suuren kohtaanto-ongelman syyt on selvitettävä välittömästi. Vaikka palaute koulutuksesta on hyvää, näyttää kuitenkin siltä, ettei koulutuksessa onnistuta riittävän hyvin tavoitteessa, jonka tehtävänä on tuottaa valmistuneille töitä ja yrityksille osaavaa työvoimaa.

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Eero Manninen totesi selvitystä julkistettaessa, että työttömäksi jää aivan liian moni. Koulutuksesta tulee saada sellainen osaaminen, että sillä pärjää nykypäivän työelämässä, kun itsellä on halu työllistyä. On inhimillisestikin väärin, että käyt koulut mutta et pysty työllistymään. Tarvitsemme jokaisen valmistuneen töihin, joten työttömyyden syyt on selvitettävä ja juurisyihin on puututtava.

Koulutuksen kyvyssä vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin on yhä parantamisen varaa, ja liian suuri osa on työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen.

Koulutuksen kykyä vastata työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin on parannettava, ja opettajien mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen vahvistettava. Peruskoulussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen ja kädentaitoihin. Koulutuksen työelämäyhteistyötä on tiivistettävä nykyisestä, ja siihen on osoitettava riittävä resurssit.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On myös välttämätöntä varmistaa, että opiskelijat saavat riittävästi opetusta ja ohjausta niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin digitaalisilla oppimisalustoilla. Yritykset ovat valmiita osallistumaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteuttamiseen nykyistä laajemminkin, mutta ne edellyttävät, että opiskelijoilla on sen kannalta riittävät perustaidot ja että oppilaitoksilta saadaan riittävästi tukea työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseen.

Teknologiateollisuus ry ja Meriteollisuus ry katsovat, että ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa tulee kehittää kaikilla aloilla vastaamaan paremmin työelämän tarvetta ja osaajatarpeiden muutoksia. Opettajien työelämäosaamista on lisättävä ja opettajapulaa helpotettava lisäämällä yhteistyötä teollisuuden ammattilaisten kanssa. Tutkintoja on kehitettävä vastaamaan muuttuviin osaajatarpeisiin.

Valmistuneiden tekniikan ammattilaisten työttömyyden syyt on selvitettävä ja juurisyihin on tartuttava.

Peruskoulun tulee tarjota ammatillisen koulutuksen aloittaville riittävät perusvalmiudet, ja kasvavan maahanmuuttajaväestön tarpeet ammatillisessa koulutuksessa on tunnistettava.

Osa ehdotetuista toimenpiteistä vaatii valtiovallan päätöksiä, jotka toivottavasti näkyvät myös tulevassa hallitusohjelmassa. Paljon toki pystytään koulutusta kehittämään myös alueellisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä.

Anu Lääveri

aluepäällikkö

Teknologiateollisuus ry

Teppo Virta

vt. toimitusjohtaja

Meriteollisuus ry