Ongelma on, koska se on tuotettu mutta ei ratkaistu. Peruskoulun keskimäärin 8000:ssa oppitunnissa liian moni lapsi ei opi lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Syrjäytymisvaara peruskoulun jälkeen on todennäköinen.

Tulos on hämmentävä vauraassa Suomessa, jossa myös luottamuspääoma instituutioihin on huomattavan korkea European Social Surveyn mukaan.

Ratkaisuksi Antero Pesonen puoltaa luokalle jäämistä, sillä armoviitonen ei palvele ketään (TS 5.3.) Maarit Korhosen ratkaisu puoltaa armoviitosia (TS 9.3.). Hänen mukaansa koulu ymmärtää yhä paremmin oppilaan tapaa oppia ja jokaisella oppilaalla on oma polkunsa. Lisäksi luokassa ja koulussa on runsaasti lisää aikuisia oppimisen tukena avustajista erityisopettajiin, kuraattoreihin ja psykologeihin.

Mieleen hiipii ajatus keisarin uusista vaatteista: Miksi lapset sitten eivät opi kaikkien näiden aikuisten kanssa? Miksi luokalle jääminen ei saisi olla yksi lapsen oma polku, kun peruskoulussa ei ole muita ajallisesti joustavia oppimisen tukimalleja ja nykykoulu ei tuota oppimisen ratkaisua?

Eikö villakoiran ydin ole vastuun ottaminen tänään ja nyt lapsen oppimisesta saattaen perille, koti ja koulu yhdessä, sen sijaan että koulu kaikkine aikuisineen tarpoo 8000 oppituntia kunnes tulos on, ettei lapsi oppinut edes perustaitoja. Eikö ehditty kasvattaa ja/tai edes opettaa?

Aikuisen vastuu on lapsen tarpeen kohtaamista, kuuntelemista, kannustusta, huolenpitoa, kunnioitusta koulussa ja kotona, nyt. Yhteiskunnan vastuu on riittävä määrä välittäviä opettajia, kouluja järjellisen välimatkan säteellä, sosiaali- ja terveyspalveluja ja laadun seuranta lapsen asuinpaikasta riippumatta.

Lea Kuusilehto-Awale

Turku