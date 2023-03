Suomen on ratkottava tällä hetkellä monia ongelmia. Yhteiskuntamme ikääntyy, velkataakkamme kasvaa ja talouskasvumme on jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen.

Politiikassa jaellaankin nyt leikkauslistoja. Ja leikata menoistamme pitää.

Mutta samalla on puhuttava myös kasvusta. Yksikään yritys ei rakentaisi yrityksensä strategiaa pelkästään leikkausten varaan. Yritysjohtaja etsii uusia mahdollisuuksia, luo yritykselleen positiivisen vision ja rakentaa strategian tuon vision saavuttamiseksi. Sitten yritys investoi saavuttaakseen tavoitteensa.

Mikä on Suomen visio?

Näkemyksemme mukaan suomalainen hyvinvointivaltio voidaan säilyttää vain talouskasvun avulla, ja taloutemme kasvulle vienti on avaintekijä. Samaan aikaan kasvu pitää toteuttaa kestävästi, planetaarisia rajoja kunnioittaen.

Leijonan osa kasvusta saa vauhtinsa vihreästä siirtymästä. Voimme sekä vähentää omia päästöjämme että auttaa muita ilmastotyössä. Mutta ennen kaikkea vihreä siirtymä on kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin mahdollisuus, kun Suomessa tehdään maailmalle skaalautuvia ratkaisuja.

Suomalaisyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Coalition (CLC) sekä konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG) arvioivat tutkimuksessaan, että Suomella on kymmeniä vihreän kasvun mahdollisuuksia puutuotteista vetytalouteen ja kierrätysakuista hiilineutraaliin laivanrakennukseen. Näiden vihreän siirtymän ratkaisujen kautta suomalainen vientiteollisuus uusiutuu ja pääsee kiinni nopeasti kasvaviin kestävien tuotteiden maailmanmarkkinoihin.

Tutkimuksen arvion mukaan vientipotentiaali suomalaisille tuotteille on kymmeniä miljardeja euroja. Pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa meidän on oltava nykyistä selvästi kunnianhimoisempia ja luotava yrityksille muutoksiin kannustava yritysympäristö.

Miten tämä kasvu saavutetaan?

Sekä yritysten että julkisen vallan on sijoitettava uusiin vihreän siirtymän teknologioihin ja ratkaisuihin. Valtion erityinen tehtävä on mahdollistaa yritysten uudet, kestävät ratkaisut ja niiden taustalla oleva infrastruktuuri.

Politiikan on oltava johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. Tarvitsemme yhteisen strategian vihreän siirtymän mahdollisuuksien avaamiseksi. Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava, sillä tarvitsemme uusia teknologioita ja niiden osaajia. Lupaprosessien on oltava sujuvia ja veropolitiikan ja sääntelyn on kannustettava kestäviin ratkaisuihin.

Siirtymän vaatimat uudet sijoitukset näkyvät Suomessa jo nyt: vuonna 2022 ilmoitettujen vihreän siirtymän investointihankkeiden kokonaisarvo Suomessa oli 15–20 miljardia euroa.

Investointeja tehdään koko Suomeen, ja vihreä siirtymä tuo kasvua ja hyvinvointia sekä pienille että isoille paikkakunnille ympäri Suomen. Alihankinta- ja arvoketjujen kautta isojen yritysten vientihankkeet tuovat työtä ja mahdollisuuksia myös pienille yrityksille kaikkialla Suomessa.

Panostamalla uuteen osaamiseen voimme olla voittajia.

Mika Anttonen

St1:n hallituksen puheenjohtaja

Antti Herlin

Koneen hallituksen puheenjohtaja

Tuuli Kaskinen

Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja