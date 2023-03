Turun kansallisten senioreiden Kari Kantalainen ja Jouko Fossi esittivät mielipidekirjoituksessaan 8.3. huolen senioreiden liikkumisen turvallisuudesta uudistettavaksi suunnitellulla Itäisellä Pitkälläkadulla.

Asia on erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Liikkumisen turvallisuus on ollut yksi keskeisistä lähtökohdista Itäisen Pitkänkadun uudistamisen suunnittelussa ja kaupunki valmistelee parhaillaan liikenneturvallisuusohjelmaa koko kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämiseksi.

Itäinen Pitkäkatu koetaan nykyisellään turvattomaksi ja katualueen rakenne on epäselvä kaikkien liikkumismuotojen kannalta. Katualueella on niin paljon eri korjaustarpeita, että saneeraus on välttämätöntä tehdä.

Suunniteltu uudistus pyrkii ottamaan huomioon kaikki liikkumistavat. Autoliikenteen kaistajärjestelyt vaativat selkeytystä. Pyöräilyn olosuhteita ja turvallisuutta on parannettava, koska Itäinen Pitkäkatu yhdistyy molemmista päistään loogisesti muuhun pyörätieverkostoon ja pyöräilyn määrä kadulla tulee kasvamaan.

Parannus on merkittävä myös jalankulkijoille. Esteettömyyteen ja viihtyisyyteen panostetaan ja alueelle on suunniteltu esimerkiksi uusia levähdyspaikkoja ikäihmisiä varten. Selkeämmät liikennejärjestelyt lisäävät autoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

Kupittaankadulle sijoitettuna pyörätie ei yhdistyisi riittävän sujuvasti muuhun pyörätieverkkoon Itäisen Pitkänkadun tavoin. Kupittaankadun pyöräilyolosuhteita voisi kehittää esimerkiksi läpiajoliikennettä vähentämällä.

Kaupunki on kysynyt asukkaiden näkemyksiä Itäisen Pitkänkadun kehittämisestä kahdella erillisellä kyselyllä. Aiemmassa kyselyn vastaajista 91 prosenttia kannatti Itäisen Pitkänkadun uudistamista ja 81 prosenttia ei ollut tyytyväinen kadun nykytilaan.

Toisessa kyselyssä pyydettiin kommentteja kahteen vaihtoehtoiseen suunnitelmaluonnokseen. Luonnoksista saatiin peräti 615 kommenttia. Vastausten analysointi on vielä kesken, mutta alustavat tulokset näyttävät, että valtaosa kommentoijista kannattaa uudistamisen etenemistä kunnianhimoisemman suunnitelmavaihtoehdon pohjalta.

Kyselyissä saatujen kommenttien perusteella suunnitelmaan on jo lisätty pysäköintipaikkoja senioritalo Yrjänän kohdalle. Itäisen Pitkänkadun kadunvarsipysäköintiä kehitetään muutenkin, muun muassa asukaspysäköintipaikkoja lisäämällä ja maksullisuuden laajentamisella.

Itäisen Pitkänkadun liikkumisolosuhteita parannetaan kaikkia liikkumismuotoja huomioiden. Tavoitteena, että liikkuminen on mahdollisimman turvallista ja miellyttävää kaikenikäisille.

Jyrki Lappi

maankäyttöjohtaja

Maija Norava

liikennesuunnittelupäällikkö

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus