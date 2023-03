Martti Vastamäki oli huolissaan Alkon monopolista ja tulevaisuudesta mielipidekirjoituksessaan (TS 7.3.). Hänen mielestään mietojen, alle 15 prosenttia alkoholia sisältävien juomien myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa johtaisi myös väkevien juomien myynnin sallimiseen ja Alkon liikevaihdon valumiseen kaupan toimijoille.

Kuluttajien selkeä toive on voida ostaa alle 15-prosenttisia viinejä ruokakaupoista (Taloustutkimus, joulukuu 2022). Vaikka viinit vapautettaisiin ruokakauppoihin, Alko voisi jatkossakin myydä viinejä, ja sillä olisi edelleen monopoli väkeviin juomiin. Jos Alko ei näin pystyisi toimimaan, väkeville juomille voisi olla oma erillinen lupajärjestelmänsä. Näin se on järjestetty monessa muussakin Euroopan maassa.

Uudistuksen ajatus on, että mietoja, alle 15-prosenttisia viinejä saisivat myydä kauppojen osalta kaikki ne, joilla nytkin on alkoholin vähittäislupa. Vastamäen arvioiman 5 000 toimipaikan sijaan näitä lupia on tällä hetkellä noin 4 300, joista 2 800 on marketkauppoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös Vastamäen arvio kaupan kassoihin solahtavasta Alkon miljardipotista on virheellinen. Alko ei kerro, paljonko se saa viinien myynnistä, mutta on arvioitu, että Alko myy viiniä vuodessa noin 700 miljoonalla eurolla. Kun uskomme, että Alko pystyisi jatkamaan toimintaansa jatkossakin, näkisimme sen pystyvän säilyttämään viinien myynnistä noin 50 prosentin osuuden. On myös hyvä huomioida, että alkoholimyynnistä yli puolet on veroja.

THL:n virallisten tilastojen mukaan alkoholin kokonaiskulutus on laskenut Suomessa 10 prosenttia vuosina 2017–2021. Edellinen uudistus ei siis nostanut alkoholin kokonaiskulutusta, mikä osoittaa, että suomalaiset olivat valmiita siihen, kuten ovat uudistuksen seuraavaan askeleeseenkin. Teettämiemme laskelmien mukaan viinienkään tuominen ruokakauppaan ei nostaisi alkoholin kokonaiskulutusta.

Alkosta ostetaan vain noin kolmannes Suomessa kulutetusta alkoholista. Monopoli ei näytä estävän alkoholihaittoja, eikä sen säilyttäminen nykyiselläkään markkinaosuudella ole perusteltavissa kansanterveydellä.

Vuosi vuodelta yhä useampi toivoo viinien myynnin sallimista ruokakaupoissa, ja kuluttajien toiveita on syytä kuunnella tässäkin asiassa. Kaupan toimijat ovat vastuunsa tuntevia jälleenmyyjiä, ja valmiita toteuttamaan uudistuksen vastuullisesti jo seuraavalla hallituskaudella.

Mari Kiviniemi

toimitusjohtaja

Kaupan liitto