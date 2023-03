Miksi sähkön hinnoittelussa on päädytty näin kirjavaan käytäntöön, miten tähän on tultu ja päädytty? Sähkön käyttäjien kilowattihinta vaihtelee noin 5–35 sentin välillä. Kaikilla on käytössään sama perushyödyke pistorasioissaan. Toiset tarvitsevat sitä arjessaan suurempia määriä kuin toiset.

On ymmärrettävää, että syntyy eriarvoisuuden tunnetta. Toiset kärvistelevät ja toiset saunovat ja leipovat kuten ennenkin pilkkahinnalla.

Väkisinkin tulee mieleen, että korkeinta hintaa maksavat joutuvat maksumiehiksi toisten edullisemmasta sähköstä nauttivien laskusta. Sähkö on perushyödyke samoin kuin vesi, jota hanasta lasketaan.

Samasta tuotteesta sama hinta kaikille!