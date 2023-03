Hyvinvointialueet ovat toimineet nyt kaksi kuukautta ja palautetta tulee, kaikilta osin ei myönteistä. Kyseessä on valtava uudistus, kun 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri ja maakunnallinen pelastuslaitos pantiin yhteen ja syntyi yksi ainutkertainen Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Huolestuttavaa on, että hallinnon rakentamisen alle ovat jääneet palvelut. Vuoden lopussa kyllä vakuutettiin, että palvelut säilyvät ennallaan eivätkä ainakaan huonone. Nyt tihkuu kuitenkin tapauksia, joissa palvelut ovat huonontuneet.

Siirtymävaiheessa myös luvattiin, ettei palveluja yhdenmukaisteta huonomman eikä edes keskiarvon mukaan, vaan valinnat haetaan parhaimmista. Kuitenkin muun muassa omaishoidon ja vammaispalvelujen osalta päätöksiä on tehty niin, että yksittäisen ihmisen tarvitsemat palvelut heikkenevät. Tasapäistämistä tapahtuu huonompaan suuntaan.

Hyvinvointialueen suuressa massassa ratkaisut eivät juurikaan näy, mutta jokaisen ihmisen osalta huononnus on paha juttu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Parhaiten tunnen kunniakansalaistemme, sotien 1939–1945 veteraanien asiat. Varsinais-Suomessa heitä on joukossamme vielä noin 150, Turussa viitisenkymmentä.

Vuosikausia heidän palveluistaan käytiin valtion budjeteissa kovaa taistelua. Vihdoin vuoden 2019 marraskuussa saavutettiin torjuntavoitto ja saatiin kuntoutuslainsäädäntöön merkittävä lisäys, jolla kaikki tunnuksen omaavat veteraanit saivat oikeuden maksuttomiin kotona asumista tukeviin palveluihin.

Kolmessa vuodessa Varsinais-Suomessakin on päästy tilanteeseen, jossa jokaisen veteraanin palvelutarve on arvioitu ja tehty hoito- ja hoivasuunnitelmat. Valtiokonttori on korvannut toimenpiteet sataprosenttisesti valtion varoista. Kuntien ei ole tarvinnut uhrata euroakaan veteraanien palveluihin, vaan säästyneet rahat kunnat ovat voineet sijoittaa muihin kohteisiin, esimerkiksi veteraanien puolisoihin ja leskiin, joita uusi laki maksuttomista palveluista ei koske.

Näin on monessa kunnassa tehtykin, vaan ei tehdä enää. Hyvinvointialueiden budjeteista nämä kuntien rahat on pyyhitty pois, kun ne eivät ole veteraanien lakisääteisiä palveluja. Hyvin asiansa hoitaneet kunnat on syrjäytetty ja veteraanien puolisoiden ja leskien asiat huononevat.

Nyt hyvinvointialueiden ensimmäisinä kuukausina korviini ja silmiini tulee muitakin esimerkkejä. Tilanne muistuttaa liikaa vuoden 2020 alkua, jolloin moni kunta kompuroi lain tulkinnassa, kun Valtiokonttorin selkeää ohjekirjettä ei luettu tai ymmärretty. Nyt ollaan vähän samankaltaisessa tilanteessa.

Haluan uskoa, että niin Varsinais-Suomessa kuin muuallakin maassa on halua ja tahtoa auttaa veteraanejamme, sen ovat kunniakansalaisemme ansainneet.

Osa kunnissa veteraaniasioita hoitaneista jäi eläkkeelle, osa siirtyi hyvinvointialueille ja osan tehtäväkuva muuttui. Osa tiedoista katosi siirroissa, osa muuttui, kun uudet asioiden hoitajat eivät tunteneet lakia eivätkä kunnissa olevia hyviä käytäntöjä. Myöskään ei kaikilta osin tiedetä, kuka päättää mistäkin veteraanipalveluja koskevista asioista, kuka kunnissa, kuka alueilla. On syntynyt päätöksentekoaukkoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Muutama esimerkki. 98-vuotiaalta veteraanilta loppui fysioterapia kahdeksi kuukaudeksi, kun palvelusetelipäätöksen tekijää ei löytynyt, vaikka rahaa on. Hän oli vaarassa jäädä palvelun puutteen takia pysyvästi vuoteeseen.

Toisessa tapauksessa 99-vuotias veteraani oli jäämässä ilman lakisääteistä päivittäistä ateriaa, kun päätöksentekijää ei löytynyt jatkamaan katkossa ollutta sopimusta.

Usealla hyvinvointialueella on rajoitettu veteraanin taksinkäyttöoikeutta joko määrällisesti tai kuntarajan ylityksen osalta. Valtiokonttorin ohjeissa rajoituksia ei ole, vaan alueilla on kehitetty tällaisia omia viritelmiä ilmeisesti kustannussäästöjen takia. Valtiokonttori ei sellaisia edellytä, vaan korvaa lähes kaikki palvelut, kunhan ne auttavat keskimäärin 97-vuotiasta veteraania jaksamaan paremmin elämänsä ehtoon viimeisinä vuosina.

Esimerkki kunnallisesta kekseliäisyydestä on Itä-Suomesta, jossa oli hyväksytty halkojen pilkkominen vain vuodeksi tarkistamatta edes, kuinka paljon lämmittämiseen kuluu puita. Pilkkominen oli kokonaan kielletty talossa, jossa lämmitys tapahtuu pääosin leivinuunilla, kun tuvan nurkassa oli varalta sähköpatteri.

Mitenköhän saisi hyvinvointialueet ymmärtämään, että sotiemme veteraanit ovat pienenevä, lakisääteinen erityisryhmä, jonka kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat pakollisia alueille siirtyneitä tehtäviä eivätkä ne maksa alueille mitään? Eritysryhmänä heitä ei saa sulauttaa muuhun vanhusväestöön.

Koulutus lienee se keino, jolla asiat saataisiin hoitumaan.

Haluan uskoa, että niin Varsinais-Suomessa kuin muuallakin maassa on halua ja tahtoa auttaa veteraanejamme, sen ovat kunniakansalaisemme ansainneet.

Pekka Paatero

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

läänin sosiaali- ja terveysneuvos emeritus

Turun sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja

Turun vanhusneuvoston jäsen