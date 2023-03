Turun kansalliset seniorit ry, jossa on yli 860 jäsentä, on tyrmistyneenä seurannut Turun kaupungin liikennesuunnitelman kehittelyä kyseiselle kadulle. Olemme yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa vastanneet 23.2.2023 liikennesuunnitteluosaston lausuntopyyntöön ja esittäneet kannanottomme myös poliitikoille, jotka asiasta päättävät. Tiettävästi Turun Osuuskauppakin on lausunut asiassa kantansa.

Valmisteilla olevaa liikennesuunnitelmaa laadittaessa ei kaiketi ole ollut tiedossa, että Itäinen Pitkäkatu 49:ssä sijaitsevan Senioritalo Yrjänän toiminnan käynnistyminen syksyllä 2021 on todella merkittävästi lisännyt ikäihmisten asiointia tuolla alueella. Entisen seurakuntatalon tiloissa toimii myös kaikille ikäihmisille avoin SenioriJelppi-palvelu.

Talossa toimii yli 20 kerhoa, vuotuisia kokoontumisia järjestetään noin 500 ja talossa asioi vuositasolla noin 10 000 keski-iältään 76-vuotiasta kävijää.

Seniorit saapuvat taloon omilla autoillaan, bussilla, taksilla, kävellen tai rollaattorilla. Tämän ikäiset eivät enää juuri pyöräile. Siksi muutoin esteettömän tilamme edessä tulisi olla lähellä olevia parkkipaikkoja, bussipysäkki ja turvallinen kulkuväylä. Pyörätie ei ole turvallinen kulkuväylä talon eteen. Parkkipaikat tulee ehdottomasti säilyttää ko. korttelin edessä.

Lausunnossamme korostamme kaupungin strategian mukaisesti ikäihmisten palvelujen saatavuuden helppoutta ja turvallisuutta. Senioritalo tarvitsee asiakkaiden ”jättöpaikkojen” ohella riittävästi parkkipaikkoja ikäihmisten asiointiin.

Pidämme suunniteltua parkkipaikkojen poistamista kohtuuttomana haittana talon toiminnalle. Se myös heikentäisi merkittävästi vanhusväestön mahdollisuuksia osallistua ja käyttää ikäihmisten virkistäytymispalveluja.

Mielestämme sopivin paikka pyörätielle olisi Kupittaankatu. Jos pyöräilykaista ehdottomasti halutaan tehdä Itäiselle Pitkällekadulle, se tulisi toteuttaa vain kadun vastakkaiselle eli itäiselle puolelle kaksisuuntaisena.

Lausunnossa olemme nostaneet esiin myös muita havaintoja, joita suunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon. Näin voitaisiin mahdollistaa ikäihmisten turvallinen liikkuminen, asiointi ja arvokas vanheneminen, sillä määrämmehän kasvaa koko ajan.

Kari Kantalainen

Turun kansalliset seniorit ry:n puheenjohtaja

Varsinais-Suomen senioripiirin varapuheenjohtaja

Jouko Fossi

Turun kansalliset seniorit ry:n taloudenhoitaja

Senioritalo Yrjänän isäntä